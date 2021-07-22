晶片短缺持續 全球第四大車商：恐將延續至2022年

據報導，全球第四大汽車製造商 Stellantis 執行長 Carlos Tavares 在週三 (21 日) 表示，全球半導體晶片短缺，已經對全球汽車製造商造成衝擊並導致汽車生產受限，並且晶片荒很可能持續到 2022 年。

Tavares 表示：「就我所觀察到的，雖然我不確定看到一切，但晶片荒很可能將持續到 2022 年，因為並沒有足夠的跡象表明，來自亞洲的供應源能在近期內進入西方。」

此番言論也呼應了德國汽車巨頭戴姆勒 (Daimler) 先前的說法，在晶片荒持續延燒的情況下，預期將對下半年的汽車銷量造成衝擊，並以可能持續短缺到明年，不過情況有望在明年有所緩和。

在全球經濟從疫情中復甦的期間，市場對汽車需求激增，推高了新車和二手車的價格，但卻遭遇了全球晶片短缺。部分汽車製造商選擇取消部分產能，以應對晶片短缺，其他汽車製造商則選擇先進行組裝後暫時庫存以等待日後完成組裝。

Tavares 指出，晶片情況的能見度並不高，由於涉及技術的複雜性，要重新設計一輛汽車以使用不同的晶片，大約需要 18 個月的時間。

Tavares 表示，Stellantis 將繼續使用收到的晶片，優先生產利潤較高的車型，與其他許多競爭對手的策略相同。

福斯董事會採購主管 Murat Aksel 接受採訪時表示，預期半導體供應短缺問題將在第三季獲得緩解，但是長期供應瓶頸仍將繼續存在，因為建立新的產能需要長達 2 年的時間，長遠來看，晶片仍將出現 10% 供給缺口。