〈房產〉全台六都土地交易台中最熱 近五年累計7196億元

資金與企業回流潮迎來龐大土地商機，帶動建商、科技產業、及壽險業在土地市場積極購地開發。商仲業者統計，實價登錄已揭露資訊，六都的各類土地交易總規模近五年逐年增加，2020 年總交易金額達 8426 億元，較 2016 年的 2957 億元成長 1.85 倍，創新高，其中以台中最熱。

全台六都之中，台中市及桃園市已連續 3 年土地交易規模都超過 1000 億元，台中則為六都中近五年累計土地交易規模最高縣市。

台中市因有許多產業鏈布局、加上近年早期外移產業逐步回流、以及大型企業看好消費力跨區布局下，強勁剛性需求使其已成為近年一線建商卡位重點，2020 年土地交易規模突破 2000 億大關到 2241 億元，較 2016 年 613 億元成長 2.66 倍，累計自 2016 年至目前已揭露交易規模達 7196 億元更為六都中最高。

台中市土地交易熱區則以西屯區最多，西屯區土地交易金額從 2016 年 76 億元一路飆升至 2020 年的 699 億元，成長幅度驚人，更有不少北部建商南下與在地建商競爭商機，其中像興富發 (2542-TW) 從 2016 年來已在七期重劃區投資 277 億元。至於南台灣部分，科技大廠南移進駐帶動產業發展，持續帶動台南及高雄土地熱度，其中台南市近五年工業土地交易規模已佔其所有土地交易規模近 25%，一直有穩定的工業地交易需求，而近兩年非工業土地在就業人口帶來的居住商機下也明顯增溫。

商仲信義全球資產總經理柯宏安分析，在重大建設成熟，交通建設逐步到位，又搭上一波台商回流下，住宅與工業的剛性需求都帶動土地交易，讓六都在 2020 年的土地交易規模分別都達五年最高點。其中台北市在市中心可開發土地稀少下，主要交易區域在市中心外圍，除了兵家必爭的內湖區外，南港有工業地變更開發、以及北投士林則有新興區，都已成為交易熱區，像 2020 年北市土地交易規模為 666 億元，其中富邦人壽投資南港土地就占 42%。

新北市部分，則受三環六線帶動人口移動，牽動了建商購地策略，近五年交易規模穩定成長，以新莊為交易規模最大，開發商除了積極開發住宅外，也有許多企業購地興建總部，另外新店、林口、三重因有許多新興重劃區，也是交易熱區。

桃園市除了工業土地需求外，隨著機捷通車串連起北北桃生活圈，人口外移帶來的居住需求也讓土地交易明顯增加，從 2018 年開始突破 1000 億元，2020 年更來到 2357 億元，為六都最高，較 2016 年成長 2.77 倍，近五年以中壢區交易規模最大，主要受惠於桃園高鐵特定區熱度，吸引包括國泰人壽、興富發、宏普、亞昕、皇普等建商進場，而在桃園區、龜山區的指標性重劃區也可觀察到建商以高價搶地的實力不斷浮現，成為近年重要布局戰場。

柯宏安表示，2021 年雖受到房地合一稅 2.0 及台灣疫情爆發，造成短期市場停滯，但在疫情逐漸降溫穩定以及產業進出口動能仍強勁帶動下，預估今年下半年土地市場仍樂觀。