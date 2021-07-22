富邦媒電玩銷售年增8成 攜手任天堂開線上旗艦店

台灣線上零售業龍頭富邦媒 (8454-TW) 今 (22) 日宣布，看好持續延燒的宅娛樂商機，momo 購物網攜手遊戲大廠 Nintendo 任天堂開出 momo「任天堂旗艦店」，富邦媒表示，上半年電玩遊戲銷售年增達 80%，將持續豐富站上電玩選擇，今年共將新增約 40 款新遊戲，增添新成長動能，也有助導入新客群。

momo 購物網分享，上半年電玩遊戲銷售年增達 80%，尤其 5 月中旬防疫警戒升級，更掀起一波電玩遊戲購買潮， 5-6 月電玩遊戲日均業績成長高達 2 倍，其中 Nintendo Switch 是最受消費者青睞的電玩主機，約占電玩主機銷售 80%。

為滿足宅娛樂消費需求，富邦媒攜手任天堂開出 momo 任天堂旗艦店，開賣特別版魔物獵人主機、2021 話題新遊戲薩爾達傳說禦天之劍 HD、單月熱銷破千件的超夯瑪利歐系列遊戲、未上市即掀起預購熱潮的寶可夢系列新遊戲等。

富邦媒強調，將持續豐富站上電玩選擇，今年新增約 40 款新遊戲，包括 switch 的瑪莉歐高爾夫、魔物獵人 - 崛起，以及 PS5 的惡靈古堡 8、漫威蜘蛛人等，有助導入新客層並推升銷售動能。