〈亞洲生技大會〉莫德納創辦人：mRNA疫苗仍受外界質疑 將持續發展新療法

莫德納 (MRNA-US) 共同創辦人羅伯特蘭格 (Robert Langer) 今 (22) 日指出，儘管疫苗已取得緊急使用授權並出貨至全球，至今仍受外界質疑，將持續利用 mRNA 技術平台，開發相關治療方法。

2021 年亞洲生技大會開展，羅伯特蘭格以「突破性科技創造與落實」為題，分享過去在生技領域布局狀況。

羅伯特蘭格 2010 年開始，利用奈米粒子包覆體內 mRNA 技術開發藥物，並與幹細胞生物學家攜手合作，透過細胞轉染技術來修飾 mRNA，進一步導入體內，並於 2011 年成立莫德納生技公司。

羅伯特蘭格表示，莫德納發展以來，陸續受到青睞與資金贊助，包括生技創投公司 flagship ventures 投資百萬美元，以及 2013 年將旗下心臟病藥物技術平台授權給 AZ ，並獲 2.8 億美元授權金。

此外，莫德納 2014 年再取得美國製藥公司 Alexion 約 1 億美元投資基金，同年也與美國製藥企業默克合作研究感染疾病研究，並取得 1 億美元。

羅伯特蘭格指出，過去持續開發 mRNA 技術，此次疫情間開發出新冠疫苗，並已獲美國 FDA 緊急使用授權，公司市值也突破 750 億美元。

羅伯特蘭格坦言，mRNA 是相當好的藥物開發平台，雖然募資看似一帆風順，但目前開發出的新冠疫苗，仍有許多科學家、媒體不認同公司研發技術，甚至稱為世紀大騙局。

羅伯特蘭格說，公司仍有 14 個品項正在進行臨床試驗，未來也不會停止研發 mRNA 技術，將持續透過該技術提供新療法，解決全球人類的治療需求。

至於創業心得，羅伯特蘭格分享，早期因技術創新、不受重視，連申請專利都遭拒絕 5 次，但在超過 200 多次不斷實驗與嘗試下，陸續開發出多個藥物傳輸平台，至今已成立超過 40 家新創公司。