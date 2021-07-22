〈房產〉交屋潮+換手潮湧現 6月五大銀行新承做房貸創今年新高

台灣央行今 (22) 日公布 6 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，新承做購屋貸款 667.18 億元，月增 7.59 億元，創今年來單月高點，而房貸利率 1.353%，較上月略增 0.003 個百分點。

央行說明，5 月中旬以來因本土疫情爆發影響看屋，不過，部分地區仍有交屋潮，加上房地合一 2.0 將上路出現一波換手潮，使 6 月購屋貸款仍較上月續增，利率則與上月相當。

據統計，台北市 6 月買賣移轉棟數 2,967 棟，月減 1.1%，年增 29.8%；新北 5,609 棟，月減 14.4%，年增 9%；桃園 4,239 棟，月增 8.8%，年增 10.5%，創今年單月最高；台中 4,753 棟，月增 10.5%，年增 30.3%，創 11 年來同期新高；台南 3,263 棟，月增 29.6%，年增 70%，更創同期新高；高雄 4,196 棟，月減 6.5%，年增 42.7%，也是近 9 年同期高點。

六都 6 月買賣移轉量合計為 25,027 棟，月增 1.1%，年增 26.2%，創今年單月新高，也是 9 年來同期高，此反映在 6 月五大銀行新承做房貸續增。

至於房市後市，央行認為，仍有待觀察國內疫情變化。

房價方面，從代表中古屋的信義房價指數來看，雙北地區月增 1.4%、年增 10.12%，並未因疫情明顯影響房價，央行指出，營建成本高又缺工，成本面會撐住房價，惟疫情多少還是會影響議價。

另一方面，6 月消費性貸款衝上 268.22 億元，較上月大增 184.88 億元，創 1 年來新高，央行說明，此與疫情紓困有關，尤其個人的紓困貸款明顯增加，而消費性貸款利率較上月下滑 0.162 個百分點至 1.935%，也是去年 7 月以來首見跌破 2%。