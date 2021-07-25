〈鴻海電動車平台〉榮炭與碩禾電池合作報捷 推出初代含矽石磨負極產品

鴻海 (2317-TW) 旗下負極電池材料廠榮炭 (6555-TE) 與碩禾 (3691-TW) 材料研發合作報捷，已採用碩禾的矽碳原料，將矽參雜至石墨表面，順利完成第一代含矽的石墨負極材，成市場領先族群，將大搶電動車電池商機。

業界表示，矽可大幅增加電池容量，最高可達倍數以上，成為負極材料的明日之星，不過矽在鋰電池充電時有顆粒膨脹疑慮，材料發展一直面臨突破困難。

此次，榮炭採用碩禾材料研發，加上自家技術及設備研發能力，突破材料極限、順利完成初代石墨負極材，榮炭指出，該產品容量大於 420mAh/g，循環 300 周仍可維持 80% 以上保持率，領先市場進度，今年已向客戶推廣。

隨著電動車需求增加，負極材料市場持續成長，且由於現今電動車對電池的能量密度要求提高，業界持續積極找尋新材料，其中就包括在現行的石墨負極材上，導入矽氧、矽碳等新型材料，成為現階段各廠發展重點。

展望今年，榮炭表示，公司在市場銷售能見度相當高，除維持在倍率型材料優勢及出貨力道，也已順利切入低速動力及儲能市場。

此外，榮炭保山廠石墨化設備第二季初已進駐、試產，造粒及石墨化產品也開始接單，可望有效貢獻公司毛利，全年將是大豐收年。

磷酸鋰鐵電池主要將碳作為負極材料，與三元電池相比，能量密度較低，具備更高的安全性，擁有較低的成本，業界表示，磷酸鋰鐵材料價格僅約是三元電池的 25-33%，被廣泛用在中階到入門型的電動車款，是中國目前發展最積極的電池，可有效提高電動車的滲透率。

日本研調機構指出，2025 年負極材料市場將達 91.46 億美元，較 2020 年增加 132%，同期間，正極材料市場規模增幅 102%、隔離膜增幅約 98%，電解液則為 185%。