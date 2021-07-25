5G商機誘人 台、日廠加碼投資布局

新揚科 (3144-TW) 獲日商有澤製作所透過股權轉換方式，擬成為 100% 子公司，雙方最快 12 月 10 日完成股權轉換，新揚科將下櫃，是繼日商日本電產、古河電工投資超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW) 股權後，日商再度入股台灣電子關鍵材料及零組件廠，日商看準的都是 4G 轉換成 5G 通訊商機。

先前已有日本日東紡以公開收購加上由原股東轉讓股權方式，入主建榮工業 (5340-TW) ，目前日東紡持有建榮工業 47.65% 股權，日方著眼看上的是，台灣在發展 5G 通訊電子原材料上，具備有利條件。

同屬軟板上游 FCCL 廠的台虹 (8039-TW) ，也在加速擴大投資高階材料生產案，台虹去年資本支出約 4.4 億元，主要因應南通新廠與相關擴產計畫，2021 年資本支出有望較去年大幅提升，估計約至 10- 15 億元，預估新產能最快今年第 4 季起逐步開出；台虹規劃擴充投資應用鎖定三大成長方向，包含高頻高速、快速充電以及細線路相關多層板材料。

另外，台商蘋果供應鏈軟板生產廠包括臻鼎 - KY(4958-TW)、台郡 (6269-TW) 也大舉投資合計高達 400 億元在台擴充 5G 應用的高頻軟板天線、軟板傳輸模組，印證包含新揚科、台虹乃至，臻鼎，都看好高階軟性銅箔基板需求成長趨勢，該區塊具備高加值、高成長商機，更是台、日廠不願錯過的機會。