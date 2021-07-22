3家保經代增資有困難 遭金管會開鍘撤照

又有保經代公司無法達成增資門檻遭金管會撤照，金管會今 (22) 日宣布，「昇億」、「上新」與「兆成」三家保經代因資本額不足 500 億元最低門檻，又無法如期增資，因此撤銷其執業證照。

金管會 2014 年 6 月 24 日修正《保險經紀人管理規則》，將保經代業者資本額最低門檻從 300 萬元提高至 500 萬元，且最晚必須在 5 年內完成增資，而該制度實施以來，已有 6 家保經代因資本額未達 500 萬元門檻，又無法增資而遭撤照。

金管會保險局副局長張玉煇透露，去年 8 月有 3 家保經代因資本額無法達標遭撤照時，當時「昇億」、「上新」及「兆成」三家公司就跟金管會承諾，會在去年底完成增資，但到了今年仍無法如期完成增資，因此遭撤照處份。

金管會說明，昇億保經沒有在任用經紀人離職後，依規定在 15 日內向金管會申報並繳回執照，兆成保經則未回覆金管會的書面通知陳述意見，因違規情事明確且情節重大，因而遭金管會開鍘撤銷執照。

根據金管會統計，包括「昇億」、「上新」及「兆成」三家保經代，目前國內共有 309 家保險經紀公司、163 名保經代個人，保險代理公司則有 218 家、個人則有 5 位。