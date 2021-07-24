北京頻頻使出監管重拳 中概股寫兩年多來最長連跌紀錄

中國監管重拳導致在美國上市中企股價暴跌，追蹤一籃子中概股的指數已經連跌四周，是逾兩年來最長跌勢。

中國政府傳出將嚴加管制補教業，考慮要求業者轉型為非營利組織，中概教育股血流成河，並使那斯達克中國金龍指數周五 (23 日) 重挫 8.5%，是去年 3 月來最大跌幅。好未來 (TAL-US) 、新東方 (EDU-US) 、高途教育 (GOTU-US) 當日股價都腰斬。

那斯達克中國金龍指數追蹤在美國上市的大型中國企業，截至本周已經連跌四周，是 2019 年 5 月以來最長跌勢。

那斯達克中國金龍指數歷史走勢。來源: Bloomberg

Horizons ETFs 管理公司經理人 Hans Albrecht 說，日益升高的監管，應該能抑制資金過度集中在上述股票的誘惑，到了某個階段，分散投資意義將更明顯——押注單一中概股顯得魯莽，買進追蹤一籃子股票的指數可能稍微好一些。

北京當局近來揮舞監管重拳，除了補教業，還傳出評估對滴滴祭出前所未見的重罰，甚至要求下市。滴滴 ADR(DIDI-US)周五暴跌 21% 至每股 8.06 美元，幾乎只剩首次公開發行 (IPO) 每股 14 美元發行價格的一半，並導致大股東軟銀、Uber 持股價值大縮水。

與 2 月的歷史高點相比，那斯達克中國金龍指數追蹤的 98 檔成分股，總市值已經蒸發超過 6,500 億美元。

成分股當中，阿里巴巴 (BABA-US) 市值折損近四分之一，京東 (JD-US) 從 2 月高點跌逾 30%，拚多多 (PDD-US)、百度(BIDU-US) 腰斬。

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