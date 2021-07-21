缺口擴大 比亞迪為保障電池供應狂掃上游原料

比亞迪 (1211-HK) 近期積極確保上游鋰電池原料的供應，為日後的電池生產做準備。在上周與中國六氟磷酸鋰龍頭企業多氟多，及天際股份簽署六氟磷酸鋰合約後，本周又與江蘇九九久科技簽訂，在 2021 年下半年到 2023 年期間購買至少 7870 噸六氟磷酸鋰。

結合上述三家的訂單量，截至 2023 年底已為比亞迪確保逾 21000 噸的原料供應。業界認為比亞迪是看上中國對電動車需求的爆發，而旗下電動車電池業務正積極擴展，且與其他中國電動車製造商不同的是，比亞迪旗下的電動車大多數是採用自家生產電池，因此這也有利於減少供應鏈的不確定性並降低成本。

比亞迪不光是汽車製造商，也是中國第二大電動汽車電池供應商，位居寧德時代之後。而比亞迪目前在中國有七座電動車電池生產工廠，廠區大部分位於中國南部。

(圖片: AFP)

此外，鋰是製造電動汽車電池的一種關鍵原料，其價格已經一路飆升。根據 OilChem China 的數據顯示，六氟磷酸鋰目前每噸價格超過人民幣 40 萬元，幾乎是去年同期的六倍，而 6 月初時價格為每噸人民幣 30 萬元。

同時產業數據顯示，2021 年六氟磷酸鋰產業總需求量為 6.5 萬噸，結合目前市場現有產量，供需缺口為 0.6 萬噸、2022 年缺口則升至 1.7 萬噸、2023 年達 3.5 萬噸、2024 年則逾 6 萬噸。

而且通常新增一個擴產項目需要 1～2 年的時間，這就要求所有的六氟磷酸鋰企業同時擴產，才能滿足未來的需求。

受到比亞迪大動作的影響，A 股鋰電池概念股狂飆，如石英股份、鑫鉑股份、贛鋒鋰業、東睦股份、吉翔股份等逾 10 檔個股應聲漲停。