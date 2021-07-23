〈商品報價〉海岬型船日租金站回3萬美元 國際鐵礦石重挫逾5%

周四 (22 日) 交易，受海岬型運價攀升提振，波羅的海綜合指數 (BDI) 小幅上漲 45 點，或 1.47% 至 3103 點，為 7 月 14 日以來新高。

海岬型運費指數 (BCI) 上揚 116 點，或 3.3% 至 3629 點；平均日租金增加 963 美元至 30098 美元，站回 3 萬美元大關。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 續跌 17 點或 0.48%，維持一個月新低 3560 點，平均日租金減少 153 美元至 32042 美元；超輕便極限型運費指數 (BSI) 上漲 35 點，或 1.25% 至 2842 點。

鐵礦石部分，中國粗鋼限產令效應持續發酵，天津港進口價重挫 5.66% 至 201.5 美元，回到五一長假起漲前價位，並創 2 個月以來最大跌幅；連續月紐約鐵礦石同步重挫 3.63% 至 197.7 美元。

嘉盛集團資深分析師 Tony Sycamore 指出，下半年鐵礦石走勢，中國鋼廠減產的力度是關鍵，如果粗鋼減產的力度較大，鐵礦石的庫存將連續累積，格局逐步轉為供過於求，後續價格將偏弱運行。