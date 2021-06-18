多空論戰！中國政策反覆 鐵礦砂淪全球波動最大原物料

鐵礦砂原本是原物料上漲初期最炙手可熱的大宗商品，但受到中國政策反覆不定影響，現在淪為全球波動最劇烈的商品，多頭和空頭對價格前景各執一詞。

鐵礦砂行情今年初由多轉空，衝上歷史新高，但在大約僅一個月的時間裡墜入熊市，接著重返多頭行情。30 天就有如此劇烈的波動，成為全球 24 種交易最熱絡商品中行情最波折的一個。

中國是鐵礦砂最大消費國，多頭和空頭正在觀察該國政策如何影響需求。

Kallanish Commodities 分析師 Tomas Gutierrez 說，中國為了控制價格祭出削減產量的政策，也想讓企業減少投資但不裁員，「為了在這些目標之間取得平衡，導致政策反覆，也讓鋼鐵展望隨之改善或惡化。」

鐵礦砂期貨價格 (紅) 和 30 天波動率 (紅)。來源: Bloomberg

中國在疫情爆發後利用財政和貨幣刺激振興經濟，催生房地產和基建榮景，並鼓勵鋼鐵廠生產，帶動鐵礦砂價格過去一年來翻倍上漲。但現在北京當局的壓力變成通膨增溫，方法是透過緊縮信貸和打壓營建支出。

再加上中國去年承諾推動碳中和經濟，包括減少鋼鐵生產，都讓鐵礦砂前景蒙上陰霾。

矛盾的政策導致鐵礦砂市場起伏不定，新加坡交易的鐵礦砂基準期貨價格，先在 5 月 12 日漲到每噸 233.75 美元的歷史新高，兩周過後暴跌至 170.50 美元，雖然仍比 2013 年至今的均價高逾一倍。

多頭和空頭辯論後市

交易員認為，鐵礦砂價格繼續上漲空間有限，中國已經開始限制信貸，代表大宗商品價格將滑落。CRU 集團資深分析師 Richard Lu 也說，由於中國正在退出大規模刺激政策，追求內需帶動的經濟成長，中國鋼鐵需求將轉趨溫和。

需求受打壓之際，供給卻持續創新高。中國煉鋼廠 5 月生產達到空前高，今年來累積產量已經超過 4.73 億噸。中國去年鋼鐵產量為 10.5 億噸，致力打擊空汙的北京警告這已經是很高的水準。

上海金屬市場 (SMM) 資深分析師 Lu Ting 表示，目前沒有任何因素顯示鐵礦砂價格將崩盤，預料鐵礦砂未來三個月價格將在 180 到 210 美元之間遊走，理由是當鋼鐵產量下滑，煉鋼廠的價格和利潤將提升，並使汙染程度較低的鐵礦砂價格更平易近人。

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