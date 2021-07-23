TaiTai Live Wild 阿泰、呆呆用步行體會山裡的故事！ 從太平洋屋脊步道走回台灣古道

La Vie 2021/7 月號 走進山裡找靈感

李郁淳

距離他們在 2016 年走上太平洋屋脊步道（PCT）的旅行，也 5 年了。這期間，新世代山岳作家阿泰與呆呆的步伐沒停過，出了三本關於山岳和步行的書。他們的粉絲頁 TaiTai Live Wild 沒有太多斧鑿痕跡，由簡單居家吸貓生活、戶外野營音樂季、簡單在地小旅行，和樸拙的古道與山徑踏察紀錄交織而成，卻也意外營造獨特的「呆泰生活美學」，讓多數人能在忙碌工作與生活之餘，透過他們看待自然的纖細視角，找到難得的泰然自若。近年來，兩人開始深入走訪許多台灣古道，走過縱跨美西長達數個月、行經各種地形的史詩型步道，回到家鄉再探訪這些古樸逸趣的小路，體能需求上和心境上有什麼不同？（* 疫情之下請遵守防疫政策，期待未來山林與我們能有更健康的相遇。）

在 PCT 的 Sierra 區紮營。

山的一視同仁

「其實當你實際走在山裡，國內或國外的分界並沒有那麼明顯，除非有特別的氣候環境或植物，否則走起來感受是一樣的。」呆呆說。她記得 PCT 走到後來，兩人身體都變得很強壯，雖然疼痛變多，但懂得跟不適共存。若真要說哪裡不同，相較於美國人自己去走，一有不適可以輕易撤退，下回再續剩下路段，台灣人飛了大老遠去，除非有重大事故，否則一定會走完它。奇妙的是，這種「一定要走完」的心，反而讓自己更具彈性與輕盈。阿泰認為，因為知道要克服陌生的環境和語言，所以得做更多準備，而一旦準備做足了，反而更能隨遇而安，知道「凡事要靠自己解決問題」這件事，能讓自己獲得更多獨立自主。「在台灣爬山，好像心理上比較會受束縛，也許是某某百岳的稱號，讓人顧慮更多，但說不定它跟國外某座走上 3、5 天的山，強度是一樣的。」阿泰說。

PCT 的北加州山區，即使盛夏仍有去年冬天留下的大雪。

其實不論在國內外，兩人都累積豐富的健行經驗，或許心境上有一些幽微差異，但實際走上山，追尋的都是同樣美好的事物。「舉例來說『台灣有不輸國外的美景』這句話，用輸贏去討論就不太對，因為它們有各自的美。就像國外沒有台灣中級山的雲霧縹渺、氤氳濕氣，我們也沒有溫帶國家那種多層次秋景。你可以盡量在每個細節中，找到自己覺得美的部份。」

秋季日北立山的雷鳥沢營地。

用步行深入了解山裡的人

這幾年他們接受新北市邀請走淡蘭古道中路，幫忙推廣這條建置完好的休閒路線。另外，他們也跟千里步道協會合作，擔任步道的「試走員」，沿路記錄見聞與心得，協會再根據他們的回饋調整路線。「有些古道，我們也是邊砍草邊找路。記得有次走在沒有路跡的路，又突然下起暴雨，超好笑！」呆呆說。雖旁人聽來狼狽，但對於兩個熱愛走路的人來說，卻是樂事一椿。

走在淡蘭中路尾端的產業道路，就快抵達終點。

千里步道協會重新開發、連結這些古徑或綠徑，終極目標是希望把它們串聯成遍布台灣的國家綠道。未來有天，就像西班牙的朝聖者之路或瑞典的國王小徑，台灣也可以有屬於自己名字的長距離步道。呆呆、阿泰說，走上古道能發現許多新奇之地，也窺見當地人生活的痕跡。不僅先民靠著這些古道往來貿易、輸送物資，現在許多當地人也經常到此郊遊，人文遺跡其實非常豐富。「以淡蘭古道來說，你很難想像離台北開車只要兩小時的地方，竟然有那樣優美的環境，就像有點脫離文明狀態的桃花源，如果不是親自走上這條路，很難有這種經歷，這就是走步道跟爬山最不一樣的地方。」呆呆說。

淡蘭古道山徑上的指標明顯，跟著走就不會有大問題。但呆呆阿泰建議還是事先下載離線路徑，因有些岔路仍可能走錯。

他們為「走古道」打了很美的比喻─就像用走的方式去閱讀歷史，深入了解當地文化與生活，也是更精進的旅行方式。「山海圳有鄒族的原民文化，樟之細路有強烈的客家色彩，而淡蘭則見證民開墾的歷史，每個路線都有各自特色，不同季節走也各有不同風景。」阿泰說：「用走路了解這些文化看似沒效率，卻能讓你比以往更深入了解這片土地。」

路的終點可以是一片森林

他們從來就不是追求記錄，非要走更高更遠的人。更精確地說，在他們認知裡，「山」跟「生活」不是一分為二的事。山帶給他們更多體驗生活的滋味，而生活，則是不斷回應山的呼喚。呆呆說：「不管走路或登山，離開家門的原因是為了一片森林或草原，這才是我們設定的終點。對我來說，選擇一條路走，沒有輕鬆或困難的『比較級』」存在。」她所回應的，是曾經有網友提出疑問：「原來你們走的都是這種輕鬆路線？」使他們認真思索，爬山是否真有「比高下」這件事？阿泰則補充：「戶外運動是以體力為條件，難免會有人追求英雄式的滿足。但我在進行步道活動時，竟不介意走多短或簡單，就算走個幾公里就回家也好，不必非要完成不可。並不是每個人都要當步道上的菁英，我想讓那些隨自己能力負荷所及而行的人，感到自己不孤單。」

山海圳從台南台江國家公園一路往玉山頂延伸。

可以很任性地拋下一切走上 PCT，在樟之細路的荒煙蔓草中摸索，自然也可以在疫情肆虐時乖乖待在家裡補充心靈能量，等待下次走上山的時機。兩人笑說在開始爬山前本身都有很強的宅體質，所以趁機整理一下過去的里程也剛好而已。就算蹲在家裡，也能把山留給他們的東西拿出來重新檢視一番，山就在那裡，山也在家裡。

阿根廷巴塔哥尼亞高原的菲茨羅伊峰（Monte Fitz Roy），海拔 3,359 公尺。

TaiTai Live Wild 推薦路線

淡蘭古道

淡蘭百年山徑富含歷史與人文特色，路線變化多，規劃彈性大，可多日縱走也可單日輕裝健行，中途有補給據點，起終點也有大眾交通可接駁，可透過走讀方式重新認識這塊土地。北中南三路各有特色，尤其中路多是沿水路修築的古道，親水近山、綠意盎然，是都會高度發展的雙北地區難得一見的綠色寶庫。

淡蘭的大明星「雙扇蕨」，是整個步道網的代表性植物，淡蘭的 logo 意象就是取自這曾跟恐龍共存的原始植物。

丹大林道

一般山友走丹大林道往往是為了七彩湖或六順山，其實單趟總長 54 公里的林道本身就相當有看頭，沿途的林業採伐歷史、布農族五大社在此周圍的生活遺跡，加上深入中央山脈心臟地帶的高山溪谷之美景，若以長距離步道的國際標準來看，很有發展的潛力與條件。

Profile｜TaiTai Live Wild

楊世泰（阿泰）、戴翊庭（呆呆），山岳作家，因富士搖滾音樂季結緣，一路成為彼此人生伴侶至今，足跡遍佈 PCT、日本立山、阿根廷菲茨羅伊峰、瑞士布來特峰、台灣山海圳、淡蘭古道和眾多百岳，著有《步知道：PCT 太平洋屋脊步道 160 天》、《LIVE WILD 山知道》、《折返：山徑、公路、鐵道，往復內心與荒野的旅程》。

鮮有人跡的 Sierra，是呆呆最喜愛而難忘的一區。

文｜李郁淳 圖片提供｜TaiTai Live Wild

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