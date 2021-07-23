〈國泰金股東會〉今年表現比去年好 下半年不會刻意保留實力

國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日召開股東會，董事長蔡宏圖表示，今 (2021) 年上半年不管股債市表現都優於預期，經濟復甦腳步仍在繼續，雖然疫情發展仍不確定且非常令人擔心，但整體來看，「2021 年會比去年有更好的表現！」希望股東繼續支持國泰金。而國泰金今年上半年稅後純益已經大舉超越去年全年，總經理李長庚表示，期待提出更好成績回報股東，所以下半年不會刻意保留實力。

蔡宏圖表示，回顧 2020 年全年經營，在疫情影響下各行各業、全世界各國家都受到相當影響，所幸各國都祭出措施協助經濟復甦，台灣比較幸運的是疫情控制比較得當，因此經濟發展上也比較稍微正常的發展，去年度國泰金也在這情況下繳出不錯的成績，達到稅後純益 760 億元，創歷史新高紀錄，每股稅後純益 5.41 元。

蔡宏圖進一步表示，今年開始疫情受控制下，各國經濟都產生復甦現象，上半年不管是股市、債市表現都優於大家的預期，雖然看到 7 月開始有些歐美國家，疫情又上揚，這是比較令我們擔心的地方，雖然疫情發展還是不確定，但是經濟復甦腳步持續，2021 年度比去年度會有更好的表現，希望股東繼續支持。

此外，國泰金今年上半年獲利大爆發，稅後純益已達 916.4 億元，媒體關切下半年是否會保留實力到明年，總經理李長庚於會後受訪時表示，經濟的復甦腳步持續，所以對本業業務推動有幫助，但經濟相對來講沒有上半年那麼高，對資本市場來講，基期比去年高，可能因此受到壓制，雖然資本市場不是能掌握在自己，但相信投資團隊會因應資本市場變動做最好處置，期待提出更好成績回報股東，所以不會刻意保留實力。

國泰金今日股東會亦通過配股案，包括普通股每股擬配發現金股利 2.5 元，將訂於 7 月 26 日除息。

李長庚表示，公司也希望配更高的股利給股東，來回饋股東對公司的支持，但因為各子公司 (上繳股利) 有法規上的限制，會盡最大可能向主管機關溝通、爭取，若有更多空間，也期待股利分配能夠符合股東的需求。

由於壽險將導入新的會計政策 IFRS17 及新清償能力指標 ICS，因此金管會多要求壽險公司要厚植資本、盡可能將盈餘保留在帳上，但李長庚強調，了解股東對現金股利的期待，國泰金會努力創造獲利、提升體質、厚植資本，當國泰人壽淨值提升到一定程度時，將向金管會爭取更大的股利發放彈性。