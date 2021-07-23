〈國泰金股東會〉不浪費任何危機！備妥500億銀彈為海外併購找機會

國泰金 (2882-TW) 今 (23) 日召開股東會，會後記者會談到海外布局，總經理李長庚表示，疫情對各國衝擊程度不一，不浪費任何危機，對準備好的人可能是商機。國泰金長期資金已準備好，並持續尋求各種機會投資，鎖定東協及大中華區此兩個區域版圖的策略沒有改變。

國泰金控今日股東會通過長期資金募集案，授權國泰金隨時可啟動 10 億股、金額 500 億元以內的募資案。

李長庚表示，備妥長期資金是為了海外布局，去 (2020) 年雖然在印尼 mayapada 投資遇到困難，但在該單一事件後，海外布局未停，儘管因為疫情影響，DD(實際查核) 有限制，但還是找各種機會投資，長期資金已準備好，有各種機會出現時就把握。

李長庚強調，疫情衝擊對各產業、各國影響不一，所以不要浪費任何危機，對準備好的人可能是商機。在版圖發展過程中，是有機會、有缺的會積極找機會點，但因為疫情關係受到很大限制，DD 要花較多時間用替代方式進行，所以會影響進度，但該金控希望在大中華、東協兩個區域版圖慢慢完整、各項產品線完整、把平台建置更完整的想法沒有改變。

李長庚表示，該金控現在銀行版圖是較完整，在東劦九國都有據點，而產、壽險只在越南有布局，還有很大空間需要努力，雖然目前還沒具體成果可跟大家報告，但鎖定東協及大中華區的策略沒有改變。