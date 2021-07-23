〈東元股東會〉小股東質疑與華新換股、程序有瑕疵 董座：均合法辦理

東元 (1504-TW) 今 (23) 日召開股東會，將全面改選 11 席董事，會中有小股東針對股東會程序與華新換股提出質疑，也質疑程序有瑕疵，對此，董事長邱純枝強調，股東會程序以及與華新換股均合法。

邱純枝致詞提到，上半年雖然受到疫情、台幣升值及運費飆漲等因素影響，但在東元經營團隊努力下，上半年繳出不錯成績單。

展望下半年，邱純枝表示，公司策略性事業皆按計畫推動中，組織架構也已經啟動組織改造，全力推動智慧製造、智慧能源及智慧生活，未來經營方向聚焦在機電、能源及空調三大領域，在新組織下將更強調專業分工，讓優秀同仁發揮所長，提升公司整體經營綜效。

股東會中，小股東炮火相當猛烈，股東發言表示，今年股東會程序有瑕疵，尤其有股東違反使用委託書規則並參與股東會，影響議案進行，因此提出撤銷股東會，對此，東元委託律師強調，公司遵循公司治理原則，股東會程序與決議均為合法。

東友股東則認為，東元去年為力抗寶佳集團，找華新當白衣騎士，並與華新換股進行策略聯盟，不過雙方換股有失平衡，恐衝擊公司獲利，此外，雙方換股也不合法、不具效力。

邱純枝表示，換股程序經全體董事充分討論各項換股細節後達成決議，換股程序均依法辦理。