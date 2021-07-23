〈台化股東會〉審慎樂觀看下半年 今年營運可望超越2019年

台塑四寶今 (23) 日股東會由台化 (1326-TW) 接棒，新任董座洪福源表示，上半年營收較去年同期成長 5 成，下半年也審慎樂觀看待，營收不會跟上半年差太多，全年營運肯定比去年進步，甚至可望超越 2019 年。

台化董事長洪福源表示，今年全球疫情持續擴張，而因疫情、需求及生產板塊的異動，引發艙櫃不足、塞港，國際運費數倍上漲，都對經濟復甦造成干擾。

不過，隨著有經驗的防疫及疫苗普遍施打，部份先進國家宣稱將回復疫前生活，加上各國持續維持貨幣寛鬆政策，且中國積極推動經濟「雙循環」及擴大新基建，都有助經濟逐步復甦成長，加大原油需求，支撐油價及石化品價格，創造新商機。

洪福源看好，今年營運在同仁努力下，肯定比去年進步，甚至有機會超越 2019 年；第一季營運良好，第二季產品已處高價，且市場運輸能量不足、控制晶片短缺， 市場轉趨觀望保守，但價格仍在高價區，努力全產全銷，帶動上半年營收 1800 億元，年增 50%。

展望下半年，洪福源表示，目前看法仍審慎樂觀，但新冠疫情依然嚴峻，包括台灣在內的亞洲各國都面臨考驗；石化、塑膠新產能的投放，會造成市場保守心態，嚴重的海運艙櫃短缺，造成不合理運費高漲，會打亂產銷佈局。

洪福源認為，下半年雖有些定檢，但營收不會跟上半年差太多，至於獲利則要考慮接下來的市場變化。

洪福源也說，長久以來，中國與西方國家的貿易爭端，地緣政治緊張風險，及近來世界關注的循環經濟，綠色能源、產品，碳足跡、碳關稅等議題，都會是今後永續經營必須面對的重要課題。