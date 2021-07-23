中國電信A股上市申請通過 進入IPO最後階段

中國證監會宣布，中國電信 (728-HK) 於 A 股的上市申請已取得證監會發審委審核通過。這距離今年 3 月 9 日中國電信表態回歸 A 股不到 5 個月的時間，若最終在 A 股市場發行，中國電信將實現 A+H 兩地上市。

而在利多消息公布之下，今 (23) 日中國電信港股開盤跳漲至每股 3.23 港元，上漲逾 1%，創一年新高。

根據公開說明書內容，這次中國電信計劃在 A 股發行不超過 120.93 億股，募集資金人民幣 544 億元，主要用於投資 5G 產業網路建設、雲網融合新型通信基礎設施、科技創新研發等項目。

不過中國電信也提到目前面臨的風險，現階段市場競爭進一步擴大、通信產業用戶成長速度面臨下滑、5G 業務發展和營運面臨商業模式不成熟、公司業務發展對中國鐵塔存在高度依賴等風險，以及提速降費、攜號轉網等政策風險。

在最新公告中，中國電信對今年上半年業績進行預報，營收約人民幣 2136 億元～2184 億元，年增率介於 11%～13.5%；歸屬於母公司股東的純益約人民幣 176 億元～179 億元，年增率介於 26%～28%。

目前中國正進入大規模 5G 建設期。2019 年 9 月，中國電信和中國聯通聯合啟動 5G 網路的共建共享計劃。在今年世界移動通信大會上，中國電信也指出在 2021 年 4 月底，中國電信與中國聯通已累計開通 5G 共享基地台共 40 萬座，雙方合計節省投資約人民幣 800 億元，節省電費、塔租和維護成本每年人民幣 80 億元。

除了中國電信回歸 A 股外，目前中國聯通早已在 A 股上市，同時中國移動 (941-HK) 之前也宣布，計劃申請在上海證券交易所主板上市。

