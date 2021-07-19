長期空頭David Tice：現在押注科技股與比特幣非常危險

華爾街牛市期間以做空聞名的投資者 David Tice 警告，市場崩潰是不可避免的，現在是一個危險的市場。

從標普 500 指數、大型科技股到比特幣，Tice 認為，對投資人來說，都處在非常危險的時期。

這位美國最大的空頭基金 Prudent Bear Funds 的創辦人近日表示，就未來收益而言，市場估值過高，人們正在以前所未見的方式增加債務，並讓美國公債市場表現非常奇怪，利率正快速下降。

Tice 目前擔任 AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 的顧問，這支基金管理著 7000 萬美元資產，並在過去一個月上漲了 3%。但過去兩年，其押注空頭的績效不佳，下跌了 62%。

Tice 承認，很難把握下一次大幅回調的時機，而且他時常過早做出判斷。不過他堅信，市場崩潰是不可避免的。

Tice 指出，在面臨 40% 的回調威脅的情況下，去嘗試獲取 3% 至 5% 的短期收益，是一個不值得賭的賭注。

Tice 尤其擔心大型科技公司和 FAANG 股票，他也認為，人們需要對比特幣保持警惕。相較之下，金屬和礦業股票擁有更好的機會。

他說：「貨幣和財政市場缺乏紀律。黃金才是真正值得去的地方。」

Tice 持有黃金、白銀和礦業股票，他表示，這些公司從來沒有這麼便宜過，他還會朝此方向布局。