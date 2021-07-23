公勝保經營收創歷史新高 配發3.5元現金股利

公勝保經 (6028-TE) 今 (23) 日舉辦「2021 業務表揚大會」線上活動，總經理蔡聖威表示，回顧 2020 年，保險市場面臨諸多挑戰，但公勝保經營收仍創歷史新高，董事會也決議派發 3.5 元現金股利，讓股東們共享經營成果。

蔡聖威表示，去年保險市場面臨諸多挑戰，因應責任準備金利率下調、保費變貴外 ，宣告利率平穩機制上路、死亡保障門檻法則，更遇到了百年一見的新冠疫情，大環境的改變加速了民眾投保習慣的改變，與金融業者數位轉型的迫切性。即便經營挑戰變高，公勝保經仍拿下創立 28 年來的最佳成績，營收繼續向上成長。

蔡聖威表示，公勝保經透過精準的商品策略定位與優異制度吸引人才加入，去年無畏大環境險惡，寫下兩大輝煌紀錄，首先是全年營收續創新高，總營收超過 23 億元，創造每股純益 (EPS) 達 4.65 元的佳績，董事會也決議派發 3.5 元現金股利。第二是優質的業務團隊素質深獲肯定，取得百萬圓桌協會（MDRT）的人次達 234 人，為台灣排名第六、全球排名 73 的公司。

儘管今年 5 月中又碰上疫情升溫攪局，根據壽險公會統計，6 月整體壽險初年度保費衰退幅度即高達 36.27%，而經代僅小幅萎縮 2.12%，影響較小。蔡聖威表示，保險經紀人通路具有商品多元的優勢，在網路化的時代，消費者很容易透過各式網路訊息比較出不同的商品組合，民眾未來透過保經代通路投保的需求也將持續看漲。

公勝保經「2021 業務表揚大會」因應疫情升溫自 3 月 6 日延期至今日，改透過網路直播方式，讓全台近 5000 名業務夥伴在線，頒出共計 750 個獎項，活動最後並送出特斯拉 (TESLA) Model 3 與 NISSAN Kicks 兩部汽車，表彰去年表現績優的業務同仁。