友達智慧交通布局報捷 旗下達擎獲德國鐵路未來概念列車導入

面板大廠友達 (2409-TW) 旗下工業、商業應用顯示器子公司達擎今 (23) 日宣布與德國鐵路公司 (DB) 合作，將在德國鐵路 IdeasTrainCity 未來概念列車中導入達擎 28.6 吋 TARTAN 長條型面板，進軍國際大眾運輸系統，搶攻城市交通商機。

友達表示，目前德國鐵路每年約 20 億人次乘客，根據估計未來區域通勤人口更將以每年 10 億人次速度成長，因應發展，德國鐵路 2018 年啟動未來概念列車 IdeasTrain 開發平台，針對空間設計、車廂乘坐體驗進行一系列概念規劃。

友達進一步指出，德國鐵路這次採用達擎 28.6 吋 TARTAN 長條型面板，將利用特殊加長比例面板呈現動態即時行車資訊、廣告宣傳，將提供客製化尺寸，可安裝在車廂狹長畸零部位，並針對不同列車車型提供多樣化選擇。

展望未來，友達表示，達擎與德鐵跨國合作，將為旅客帶來更完善的乘坐體驗，也象徵友達集團以雙軸轉型策略持續創造高端、高附加價值的差異化顯示技術，同時體現達擎深耕垂直市場應用，落實數位化轉型商機目標。

達擎是友達 100% 子公司，原為友達負責工業及商業應用面板事業群，在今年 1 月 1 日正式獨立出來，董事長及總經理同樣由彭双浪、柯富仁擔任，營運模式則是達擎負責友達在工業、商業、特殊行業等專業面板市場、技術開發，友達則扮演幫達擎代工的角色。