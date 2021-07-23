〈航運指數〉三大遠程航線運價續創高 美東線逼近萬元大關

上海航交所今 (23) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周漲 45.58 點至 4100 點，周漲幅 1.12%，續創新高，三大遠程航線包括歐洲線、美東線和美西線運價均繼續創高，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 運價來到 9850 美元，已接近萬元整數大關。

據 SCFI 報價，美東線每 FEU 續漲 195 美元至 9850 美元，周漲 2.02%，續寫新高，美西線漲 54 美元至 5388 美元，漲幅 1.01%。

而歐洲線每 TEU(標準 20 呎櫃) 續漲 104 美元至 7127 美元，周漲 1.48%。

貨攬業者指出，若從 Drewry 世界貨櫃指數 (WCI) 來看，至 7 月 22 日續漲 1% 或 103 美元，每 FEU 運價達 8985.83 美元，仍持續攀高中。

儘管在供不應求的市況下，運費節節攀升，海運業者均表態看好第三季有望再優於第二季，不過，美國聯邦海事委員會 (FMC) 將對在美國市場營運的 9 大貨櫃航商進行審核，以調查這些業者是否透過市場力量向客戶收取過高的延滯費 (demurrage) 和留滯費 (detention)，導致近期海運市場出現雜音。