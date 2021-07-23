〈東元股東會〉邱純枝續任董座 營運聚焦三大領域

東元 (1504-TW) 今 (23) 日股東會後召開董事會，如外界預期，由邱純枝續任董座，她表示，未來將持續聚焦在三大領域，包括機電、能源及空調等，提升整體營運綜效。

東元董事改選落幕，邱純枝除了以 21.8 億股，拿下一般董事最高票數外，也順利續任董事長一職，她發表集團未來營運展望指出，將聚焦在機電、能源及空調三大領域，並啟動組織改造，全力推動智慧製造、智慧能源及智慧生活的長遠發展。

邱純枝今日股東會後坦言，今年董事改選一路走來，數度被黃育仁人身攻擊，為追求真理，將不計代價維護個人名譽，繼續追究法律責任，期待對方能道歉。

對於新董事會未來運作方向，邱純枝指出，新任董事會運作將以平常心對待，期望董事能放下個人和家庭思維，只要新任董事屏除原先框架和想法枷鎖，秉持誠信原則來溝通，董事間達到共治並不困難。

黃育仁則指出，將與邱純枝及其他董事重新建立溝通管道，接下來新經營團隊如何布局是新課題，期望能以公司最大利益為優先考量，並攜手合作開創新局，也希望紛擾能畫下句點。

針對東元擬公開收購菱光過半股權，東元重申，此案已獲股東會通過，公司將按照法定程序進行、規劃執行方式，評估公開收購菱光的可行性，並儘速送交董事會，以不負股東對公司治理回歸正軌的期盼。

東元表示，集團 1998 年成立菱光科技，曾經也是菱光最大股東，派任專業經理人擔任董事長，克服創業初期的各種危機，讓營運由虧轉盈，目前持股比仍超過 12%。