〈全國降二級警戒〉保險業四大暫行措施沿用 保單借款、降租紓困不收傘

配合中央流行疫情指揮中心宣布自 7 月 27 日起疫情警戒調降至第二級，金管會今 (23) 日表示，保險業原本因應三級疫情所採行的四大相關暫行措施仍繼續沿用，「保單借款」、「降租紓困」也都不收傘。

保險局副局長王麗惠說明，考量疫情期間應減少人與人之間接觸，及為滿足消費者各類保險服務需求，因此相關暫行措施，例如一、壽產險或保經代公會所報的保險服務，涉親晤親簽與紙本作業可以拍照上傳或電子郵件寄送；二、疫苗接種綜合保險及法定傳染病綜合保險開放以集體投保方式辦理；三、暫免疫苗接種綜合保險及法定傳染病綜合保險網路投保業務的電訪作業；四、汽車保險保費分期或緩繳及壽險業保費緩繳」等措施，仍可依所訂處理原則辦理，繼續沿用，以維護消費者、從業人員健康，並有利保險業務持續推動。

王麗惠進一步指出，原訂恢復二級後就要繳回投保簽名正本，將另外要求業者訂定實務作業執行措施後再處理，也就是說，業者可以延後再收回正本；此外在遵守 CDC 防疫規範下，保險業務員也可以適當地開始拜訪客戶。

另外，保單借款優惠利率紓困方案，申請期間維持至今 (2021) 年 9 月底截止。而保險業辦理不動產投資有關即時利用並有收益的相關暫行措施，允許保險業降租紓困，亦維持延長至「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」的屆滿日，也就是明 (2022) 年 6 月 30 日止，金管會提醒有需要者可於期限內提出申請。