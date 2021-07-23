瑞昱Q2毛利率飆50.41% 上半年三率三升 每股賺14.41元寫新高

網通晶片大廠瑞昱 (2379-TW) 今 (23) 日公布第二季財報，受惠產品組合大幅優化、漲價效應，毛利率高達 50.41%，一舉衝破 50% 大關、創歷史新高，也超越外資預估的 47% 高標，營益率、淨利率同步走揚，每股純益 8.43 元，上半年稅後純益 73.59 億元，年增 101%，每股稅後純益 14.41 元，同步改寫新猷。

瑞昱第二季營收 258.39 億元，季增 10.7%，年增 49.03%，毛利率 50.41%，季增 5.63 個百分點，年增 5.66 個百分點，營益率 16.65%，季增 3.83 個百分點，年增 5.3 個百分點，稅後純益 43.04 億元，季增 40.88%，年增 112%，每股稅後純益 8.43 元。

瑞昱上半年營收 491.8 億元，年增 47.84%，毛利率 47.74%，年增 4.2 個百分點，營益率 14.83%，年增 4.55 個百分點，稅後純益 73.59 億元，年增 101%，每股稅後純益 14.41 元。

瑞昱今年以來受惠客戶需求強勁，取得產能仍無法滿足所有訂單，因此透過提升高毛利產品出貨，加上第二季開始向客戶漲價，拉抬產品銷售單價、獲利，隨著整體產品組合優化，毛利率也明顯跳增，打破外資原先預估的 46-47%。

展望後市，由於 PC、NB 需求續強，加上連網需求不減、缺料危機無明顯改善，市場普遍預期第三季將再迎來旺季效應，且晶圓代工端再度調漲價格，外資多看好，瑞昱第三季營收、獲利可望再創新高。

瑞昱今日也同步公告組織異動，執行長由原先總經理邱順建擔任，總經理則由顏光裕升任。