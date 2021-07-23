〈台經院景氣預測〉外需+民間投資動能熱 上修我GDP至5.4%

台灣經濟研究院今 (23) 日公布我國今年最新經濟成長率 (GDP) 預測值為 5.4%，較 4 月預測再上修 0.37 個百分點，台經院說明，儘管民間消費受本土疫情爆發影響成長動能轉弱，但受惠民間投資續強、外需表現優於預期，有助帶動今年全年經濟成長。

台經院認為，隨著主要經濟體疫苗施打率提升，防疫管制仍朝向逐步放鬆，有助於終端需求持續好轉，並帶動台灣外需成長力道續強，預估今年輸出和輸入成長率分別為 14.03%、14.72%，上修 8.39 和 9.85 個百分點，而全年出口和進口金額成長率則為 19.77%、21.67%，分別上修 9.54 和 10.93 個百分點。

內需方面，民間投資因半導體相關廠商擴大投資，加上台商回流，台經院預期民間投資將強勁成長，惟民間消費受到本土疫情干擾，限縮民眾外出消費意願，制約民間消費成長動能。

不過，隨著近期國內疫情逐漸獲得控制，有助於政府鬆綁嚴格管控措施，下半年民間消費成長可望漸趨穩定，台經院預估全年民間消費成長率為 2.84%，僅下修 1.51 個百分點；而整體固定資本形成成長率為 7.49%，上修 3.06 個百分點，其中，民間投資成長率為 8.80%，上修 3.78 個百分點。

另外，物價方面，隨著全球經濟逐步復甦，需求擴增，加上部分地區疫情肆虐導致供應鏈受阻，以及缺櫃、塞港、交期不穩和運費攀升等事件頻傳，使國際原油與原物料價格走高，台經院預期今年消費者物價指數 (CPI) 成長率為 1.65%，上修 0.35 個百分點。

匯率方面，由於主要國家續維持寬鬆貨幣政策，而國內經濟基本面推升新台幣匯率的力道仍強，預估全年新台幣兌一美元平均為 28.12 元，較前次預測升值 0.13 元。

而儘管此次台經院將我國 GDP 上修，仍提到，經濟面尚存在多項重要不確定因素，包括變種病毒再度衝擊國際經濟、氣候異常破壞供應鏈穩定，以及主要央行貨幣政策分歧恐致全球金融市場震盪等。