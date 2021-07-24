〈熱門股〉精元下半年擁兩動能 股價登兩個月新高

鍵盤大廠精元 (2387-TW) 受惠剪刀剪鍵盤導光板通過蘋果 (APPLE)(APPL-US) 品質驗證，下半年將開始大量出貨，加上上游缺料狀況開始緩解，目標下半年營收、獲利優於去年同期，本周股價走強，一度重回 60 元之上，周五收在 59.1 元，寫兩個月新高，周漲 12%。

天風國際分析師郭明錤指出，精元將開始大量生產 MacBook 鍵盤用的導光板，並應用在新 MacBook Pro 與既有 MacBook 機型，打破茂林 - KY2 年獨家供應導光板的地位。

郭明錤認為，精元導光板若順利出貨，今年下半年供貨比重有望來到 35%，明年再攀升至 50%，另外，加上導光板毛利率較鍵盤高 30–40%，有望挹注精元下半年每股純益 0.3–0.5 元、明年 1.2–1.5 元。

精元提到，去年受惠歐美地區疫情嚴峻，帶動筆電需求增加、出貨量擴大，墊高基期，不過隨著美系客戶新品已啟動拉貨，且拉貨動能強勁，加上舊機種出貨力道有望延續，下半年營運拚優於去年。

精元表示，雖然上半年鍵盤產品不受到市場缺料影響，但其他零組件廠缺料問題未解，影響公司出貨；原預期國內半導體廠染疫，供需緊張態勢將擴大，但目前來看，缺料狀況已開始好轉。

精元 6 月營收 19.56 億元，月減 3.13%、年增 4.94%；第 2 季營收 61.35 億元，季增 17.39%、年增 17.89%；上半年營收 113.67 億元，年增 43.05%。