〈美股熱門股〉Snap Q2財報助攻漲24%寫新高 Veoneer喜迎併購飆56%

Snap Q2 財報助攻 勁揚 23.82% 寫新高

Snap(SNAP-US) 繳出亮麗的第二季財報，周五（23 日）股價延續昨日盤後漲勢，終場勁揚 23.82% 至每股 77.97 美元，改寫歷史新高。

Snap 第二季營收比去年同期成長逾倍至 9.82 億美元，淨損從 3.26 億美元減少至 1.52 億美元，收窄一半以上，和月用戶也成長 23% 至 2.93 億人。

Snap 業績被視為評估社群媒體數位廣告表現的指標，同業推特 (TWTR-US) 同日也交出好成績，股價勁揚 3.05%，下周將公布財報的競爭對手臉書 (FB-US) 上漲 5.30%。

Veoneer 喜迎 Magna 收購 飆漲 56.40%

瑞典汽車技術供應商 Veoneer(VNE-US) 將以 38 億美元出售給加拿大汽車零組件供應商麥格納（Magna），Veoneer 股價飆漲 56.40% 至每股 31.17 美元。

麥格納 (MGA-US) 執行長 Seetarama Kotagiri 表示，收購 Veoneer 將能使其先進駕駛輔助系統（ADAS）業務成為全球領導者，同時符合公司前瞻性投資戰略，加速向高成長領域投入資金。

然而麥格納股東對此收購持謹慎態度，影響當日股價下跌 4.75%。麥格納股東認為公司豪擲 38 億美元只為買一家不賺錢的公司，不過該公司高層表示，本次併購案將能帶來 1 億美元綜效。

Berenberg 分析師 Michael Filatov 在報告中寫道，該筆交易將使麥格納在 ADAS 銷售方面追上龍頭 Aptiv(APTV-US) 。Filatov 在併購消息公布後，給予 Veoneer 股票「持有」評等。

中國監管大刀砍向教育類股 好未來、新東方暴跌

中國近期似乎將整治對象轉移到教育類股，傳禁止教育培訓機構上市融資，也嚴禁外國資本投資，消息重創在美上市的相關中概股，好未來 (TAL-US) 與新東方 (EDU-US) 分別暴跌 70.76%、54.22%。

CNBC 報導指出，中國公布一份禁止教育培訓機構上市融資，也嚴禁外國資本投資的文件，中國財經媒體財新傳媒也在周五報導，政府對教育部分的新限制將開始實施，但對於文件的真實性還有待商榷，中國教育部並未立即給出回應。

瑞銀分析師 Felix Liu 在一份報告中表示，由於中國監管規定的真實性尚待官方確認，後續可能對該股基本面造成影響，目前仍在評估好未來與新東方的股票評等。