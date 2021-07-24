〈紐約匯市〉美元周線連兩周收紅 聚焦Fed 7月會議 

美元對主要貨幣周五 (23 日) 上揚，周線漲 0.1％是連續第二周上揚，市場焦點轉向下周的聯準會 (Fed)7 月會議，預料將進一步討論縮減購債計畫。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 小漲至 92.894，本周累計上漲 0.1%，延續上周漲勢，但漲幅從上周的 0.6% 放緩。一些分析師擔心，美元漲勢是否正在失去動能。

美元本周隨著風險意識變化而起伏，周三一度漲到 93.194 的三個月高點。Rosenberg Research 首席經濟學家兼策略師 Dave Rosenberg 說：「中期振盪指標和動能同步上揚，暗示未來可能出現更高的高位，可能達到 94.30-94.72。」

他表示，DXY 可能出現「黃金交叉」，即 50 日移動均線升破 200

日移動均線，這是一個看漲信號。「總體而言，美元 (指數) 傾向進一步上揚，這可能會升高近期大宗商品價格和其他貨幣的壓力。92.00 到 91.50 是支撐價位。」

美元指數 7 月來上漲 0.6%，6 月漲幅為 2.8%。

但隨著美國公債收益率下滑，富國證券宏觀策略師 Erik Nelson 不看好美元守住漲幅。「美元看起來疲憊，尤其經過過去幾周的漲勢之後。無論從基本面還是技術面來看，美元似乎都在失去動能。」

美元與美債殖利率走勢通常一致。美國 10 年期公債殖利率本月以來下降 18 個基點，可能是去年 3 月以來最大單月降幅。

Nelson 還說，Fed 貨幣政策正常的腳步將慢於其他央行。

Fed 將在 27 日至 28 日舉行決策會議，官員們在 6 月 16 日會議的聲明中拿掉「疫情對經濟構成壓力」的措辭，但在 6 月會議過後，美國病例迅速回升。儘管如此，許多分析師預期 Fed 這次將討論縮減刺激力道。

美元兌避險日圓升值 0.3% 至 110.53 日圓。

歐元平淡，報 1.1770 美元，對歐元區採購經理人指數 (PMI) 沒有太大反應。由於一些國家解封提振服務業，歐元區 7 月景氣寫下 20 多來最大月增幅，但新一波疫情構成隱憂。

俄羅斯盧布兌美元上揚 0.2%，稍早一度觸及 73.51 盧布，是 7 月 6 日來最高。俄羅斯央行周五一口氣升息 1 個百分點 (4 碼) 至 6.5%。

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