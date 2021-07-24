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〈美股盤後〉中國制裁美國、亮刀中概股 道瓊首破35000點大關

鉅亨網編譯羅昀玫
中國制裁美國 亮刀中概股 道瓊首破35000點大關。(圖片：AFP)
中國制裁美國 亮刀中概股 道瓊首破35000點大關。(圖片：AFP)
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週五 (23 日) 美中持續交鋒，中國首度動用反外國制裁法，制裁 7 個美方人員和實體，同時，中國線上教育將面臨整頓暴風，新東方等中國教育股集體狂瀉，幾乎快變成壁紙。

臉書、Alphabet 刷新高，道瓊收盤首破 35000 點大關，道瓊、標普和那指等三大指數創歷史新高紀錄，本週漲幅均上揚至少 1%。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.92 億例，死亡數突破 414 萬例，美國累計確診超過 3431 萬例，累計死亡數超過 61 萬。印度累計確診超過 3129 萬例，巴西累計確診 1952 萬例。

日本東京奧運在台灣時間週五晚間 7 時正式開幕，但奧運相關人員新增 19 例確診，累計人數攀升至 110 例，奧運賽事還沒開打，目前就有 22 名選手因染疫或搭檔選手染疫退賽。下週東奧還可能面臨另一個災難，即逐漸生成的尼伯特颱風。

週五 (23 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 238.20 點，或 0.68%，收 35,061.55 點。
  • 標普 500 指數上漲 44.32 點，或 1.01%，收 4,411.80 點。
  • 那斯達克指數上漲 152.4 點，或 1.04%，收 14,837.0 點。
  • 費城半導體指數上漲 20.6 點，或 0.63%，收 3,280.1 點。
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標普 11 大板塊僅能源股收黑，通訊服務、公用事業和必需消費品板塊領漲。(圖片：finviz)

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