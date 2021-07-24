〈能源盤後〉原油連4漲 持續自5月來低谷反彈 本週溫和收高

週五 (23 日) 交易，原油期貨價格連續第四日上漲，自週一大跌觸及的 5 月以來最低收盤價反彈回升。

戰略能源與經濟研究總裁 Michael Lynch 表示，「交易者不確定 OPEC + 協議究竟是利空還是利多，因為一方面代表 OPEC + 能持續團結，消除尾部風險，另一方面卻意味著有更多石油流向市場。」上週日 OPEC + 達成 8 月起逐月增產的協議。

與此同時，delta 變異新冠病毒的散播「似乎看跌，但需求數據至少就美國來說，仍然看漲，形成了一個價格蹺蹺板。」Lynch 說。

9 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收每桶 72.07 美元，本週 WTI 最近月期貨價格上漲 0.7%。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 31 美分或近 0.4%，收每桶 74.10 美元，本週 Brent 期貨價格上漲 0.7%。

CMC Markets UK 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，本週稍早原油價格重挫，係因市場擔心 delta 變異新冠病毒的散播可能會破壞經濟復甦，或拖緩復甦速度。

這些擔憂並沒有消失，且即使有 OPEC + 的新協議，市場仍有殘餘的擔憂，即「供應量可能難以跟上需求量」，也因此價格復甦一路到周末。

週一 WTI 原油期貨價格重挫 7% 以上，而 Brent 原油則跌逾 6%，部分原因是市場擔憂 delta 變異新冠病毒的散播，以及其對能源需求的影響。接著，因投資者急於逢低買入，原油和風險資產 (如股票) 隨後反彈。

德國商銀大宗商品分析師 Eugen Weinberg 報告指出，「市場的反彈證實了我們的假設，即「該拋售最終是由外部因素引發的。」

該反彈也支持此預期，即「OPEC + 達成協議可避免去年的油價崩潰重演。」

「供應形勢依然緊張，但該協議凸顯了 OPEC + 的團結，以及非 OPEC + 生產商迄今對價格大幅上漲的回應還有很多不足之處。這意味著，OPEC + 仍會保持其定價力，這將推高價格。」

EIA 週三公布，上週美國原油供應量意外增加，9 週來首見上升，但市場著眼於庫欣儲油中心的供應量下降至去年月以來低點，而推升當日油價。

與此同時，貝克休斯 (BKR-US) 週五報告指出，美國活躍的石油鑽機數量連續第四周攀升，暗示未來產量將增加。

其他能源商品交易

8 月交割的汽油期貨價格上漲 0.8% ，收每加侖 2.29 美元，本週上漲 1.7%。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.1%，收每加侖 2.13 美元，本週上漲 1%。

8 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.4%，收近每百萬 Btu 4.06 美元，為 2018 年 12 月以來最高收盤價。

天然氣價格本週漲逾 10%，為 2 月 5 日止的當週以來最大單週漲幅。