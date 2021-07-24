中國掀科技股拋售潮 印度新創公司成投資熱點

隨著中國加強對科技業的打擊力道，投資人開始拋售科技股之際，大量的資金正往印度的新創企業靠攏，外送平台 Zomato 周五 (23 日) 在印度風光上市，首日一度飆漲 82%，可望替印度新創企業開啟一扇 IPO 大門。

印度外送平台 Zomato 周五在印度國家證券交易所（NSE）掛牌，盤中大漲 82% 至至每股 116 盧比，較 IPO 發行價 76 盧比溢價 52.6%，估值約 122 億美元。

Kotak Investment Banking 股票資本市場主管 Jayasankar Venkataraman 表示，該股在交易開始前，機構與散戶投資人早已超額認購。

India Internet Fund 聯合創始人 Anirudh Suri 在印度投資 20 家新創企業，他說：「我認為 Zomato 的成功上市，可望替印度市場開啟一扇 IPO 大門。」

去年 Uber 透過全股交易將其印度食品配送業務出售給 Zomato，美國公司獲得該業務的部分股權。Zomato 的其他知名投資者包括印度的 Info Edge、中國的螞蟻集團、新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek）。

CNBC 接獲知情人士消息報導，Zomato 計畫在美國上市。至於下一家在印度上市的公司是哪一間，Suri 表示他看好 線上支付商 Paytm，該公司投資人包括日本軟銀、螞蟻集團、與美國的波克夏海瑟威。

Paytm 最近提交 IPO 文件，目標是在今年 11 月的 IPO 中募集 22 億美元。

根據 Venture Intelligence 數據，今年上半年印度新創企業總共募集 121 億美元的資金，遠高於去年同期的 53 億美元。

印度成長可期，吸引投資人目光

創投公司 IVP 的普通合夥人 Somesh Dash 表示，投資者已逐漸意識到，中國不再是全球成長最快的國家。

他說：「中國年輕人不多，但印度很多，印度經濟呈現出不斷壯大的中產階級與工人階級，同時也是世界上人口最多的國家。從長期來看，這是非常有吸引力的。」

基金交易公司 NextFins 的聯合創辦人 Amit Anand 預計，由於網路普及率逐漸上升，印度科技公司 IPO 的價格會高於中國。

他說：「投資人認為在印度的網路滲透率還有成長空間，印度電商滲透率僅 7%，而中國為 20%。智慧型手機在印度僅約為 30%，只有中國 60% 的一半。」

他也表示，印度人口眾多，隨著人口逐漸進入勞動力市場，在消費、信用卡、房屋貸款、汽車貸款等金融產品需求也會更高。這就是為什麼印度的電子商務與金融科技公司會受到創投公司的青睞的原因。

印度的獨角獸公司透過投資人對該國科技產業強烈興趣，正不斷茁壯。軟銀投資的連鎖飯店新創公司 OYO 最近新一輪募資額 6.6 億美元，電子商務平台 Flipkart 更是以 376 億美元的超高估值募得 36 億美元資金，為印度最大的募資規模，主要投資人包括加拿大退休金計畫投資局（CPP Investments）與沃爾瑪 (WMT-US)。

然而與中國一樣，印度也有數據隱私擔憂。上周由於萬事達卡 (MA-US) 不遵守數據隱私規定，遭印度監管機構禁止在該國發行信用卡。

對創投公司來說，印度在監管與海外上市的相關議題上，到底是會走出自己的路，還是跟隨中國的腳步，才是最重要的事。