道瓊攻上35000 下周從Fed會議+蘋果等科技股財報找催化劑

美股投資人這一周心情起伏不定，道瓊指數周一暴跌 700 多點後展開反彈，周五攻上 35,000 點歷史新高，市場正期待看到更多催化劑。下周可說是今年夏季重頭戲，包括聯準會 (Fed) 將公布貨幣決策，蘋果、微軟、特斯拉等重量級科技公司財報將揭曉。

分析師形容，下周多家企業財報登場，盛況宛如夏季世界大賽。包括蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US)，以及工業領域的波音 (BA-US)、開拓重工 (CAT-US)，和消費品巨擘 P&G(PG-US)、麥當勞 (MCD-US)。

Fed 將在台灣時間周四 (29 日) 清晨宣布貨幣政策決議，按兵不動已在市場意料之中，主席鮑爾可能也不會釋出太多令人意外的訊息，但如果他談到縮減購債計畫，將牽動股市和債券殖利率走勢。

儘管通膨居高不下，德意志銀行分析，Fed 預料不會下周就釋出縮減購債的訊號。

安聯首席經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 表示，下周市場將聽到的大部分消息，將是「預計年底會逐漸縮減購債的一些條件」。

此外，美國將公布第 2 季國內生產毛額 (GDP)，預料這將是疫後經濟成長最強的一季。下周五還將公布 Fed 重視的通膨指標，即個人消費支出 (PCE) 物價指數。

National Securities 首席市場策略師 Art Hogan 說：「企業財報將是重點，如果最近我們看到的趨勢延續到下周——目前情況看來很可能如此發展，市場將找到一條上升阻力最小的道路。」

Refinitiv 預估，美企第 2 季獲利可望成長 78.1%。

美股三大指數周五收盤登新高，道瓊工業指數收盤首度站上 3.5 萬整數關卡。過去一周以來，道瓊累計上漲 1%，標普 500、那斯達克各漲 1.9%、2.8%，小型股為主的羅素 2000 指數也漲 2.1%。

大型科技股最近重新成為股市主導力量，蘋果、微軟、亞馬遜和 Alphabet 四家公司，7 月以來累計上漲 5% 到 7%，勝過標普 500 的 1.6%。

有分析師擔心，科技公司可能難以滿足投資人超高的期待， Greenwood Capital 投資長 Walter Todd 說：「這是個向前看的問題，他們能達到股價反映的期待嗎？」