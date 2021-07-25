〈Fii上市三周年〉邊緣運算聚焦電動車等三大場景 導入無人物流車應用

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (Fii) 24 日召開第二場的上市三周年慶線上高峰論壇，工業富聯表示，目前邊緣運算解決方案，主要應用在工業智慧製造、電信行動網路以及電動車三大場景，並已經導入無人物流車當中。

工業富聯表示，邊緣運算解決方案為無人物流車在邊緣層提供了對象辨識、人臉辨識、軌跡預測以及目標追蹤等及時處理，除可實現釐米級定位，並根據路況進行動態路徑規劃外，還可實行風險識別與預判、緊急制動、精准自動駕駛、弱信號定位等。

工業富聯進一步指出，目前結合技術實力，以及服務有中信戴卡、廣汽埃安、敏實等行業龍頭經驗，賦能車載通信系統、智能座艙、邊緣計算、智能充電樁等產品，融入智能交通的基礎設施，協助未來實現車聯人、車聯車、車聯樓宇、車聯基礎設施等全方位車聯網。

而在工業智慧製造中，工業富聯表示，燈塔工廠的智慧製造解決方案，以及智慧設備產生的數據，皆可由邊緣運算技術即時處理，即時體現設備的運行狀況。

電信移動網路方面，邊緣運算解決方案則能有效幫助運營商加速 5G 網路部署，將 AI 運算能力由雲端數據中心落地至電信網絡，從而降低網路延遲，加速 AI 應用落地。