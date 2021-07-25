〈觀察〉超級航運周失靈 關鍵在各業者對明年市況的態度

上周貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 和萬海 (2615-TW) 陸續召開法說會和股東會，然而，超級航運周行情失靈，原因可能在於，對下半年和明年展望，海運業者並未同法人喊的那麼積極，釋出「無法預測未來運價走勢」或是「審慎樂觀」等態度。

也可看到，內資法人發報告開第一槍將陽明評等由買進轉中立，顯然，今年展望樂觀已非推升航運股的動能，明年能否維持今年表現甚至超越，才是關注焦點。

貨櫃三雄上周在股東會或法說會中均表態看好下半年，其中，陽明強調，下半年市況比起上半年，不會有太大變化。

陽明認為，供需缺口甚至會擴大，原因在於近來西歐洪水使歐洲內陸運輸受阻，而美國最大鐵路商聯合太平洋公司暫停多個西海岸港口到內陸碼頭的東向服務，使貨櫃周轉速度更慢，預料下半年營收和獲利將繼續維持高檔。然而，對於未來運價展望，陽明態度相對保守，回應「無法預測未來運價走勢」。

萬海釋出的態度則是下半年「審慎樂觀」，第三季現在看起來有支撐，表現應該會不錯，但市場很難預期。

長榮則對下半年市況給出八字箴言「需求未歇、穩步前行」，預料第三季傳統旺季會比第二季好，第四季不見得比第三季差。而對於明年，長榮雖給出「還是蠻樂觀」的說法，卻也不諱言市場變化快，好光景能延續至何時很難說。

由於超級航運周未明確看到優於市場預期的樂觀訊息，貨櫃三雄股價周跌幅在 13-22% 不等，且 7 月以來貨櫃三雄周線均出現連 3 黑，股價均跌超過 20%。

除了樂觀訊息不如預期，目前海運市場較大的雜音為歐美有意查運價，三雄均對此說明，這只是為避免有壟斷或反競爭的違法行為，歐美等國會尊重自由市場經濟。

事實上，運價仍未見回檔，據上海航交所 23 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周漲 45.58 點至 4100 點，周漲幅 1.12%，續創新高，三大遠程航線包括歐洲線、美東線和美西線運價均繼續創高。

不過，也有內資開評等下修第一槍，國泰證期研究部率先將陽明評等由買進轉為中立，目標價仍有 215 元。國泰證期研究部認為，隨著港口裝載量維持高檔和物流人員逐漸回流，塞港將逐漸緩解，難見運價持續高漲動能，預估第四季運價均值季減 15%，而進入明年後，海運供需結構將逐漸回歸正常，運力足以應付貨物運載量，即便聯盟維持秩序仍不易使運價達今年水準。

整體來看，海運業者明確釋出第三季旺季樂觀的訊息，第四季也可望維持高水準，不過，均認為市場變化快速、不容易預期明年，造成近期航運股較大的回檔的壓力，旺季過後市況如何發展，應將是牽動海運股能否再度成為大盤人氣領頭羊的關鍵之一。