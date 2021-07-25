〈觀察〉金控雙雄除息秀起跑 存股族超前部署金融ETF

金融股擁有獲利亮麗穩定、息收較高等優勢，向來受到存股族青睞，金控雙雄富邦金、國泰金 26 日 (周一) 除息打頭陣，連帶金融 ETF 交易量能在這一季亦大舉放大，資金「超前部署」金融股除息行情明顯。

金融股今年配息總額達 2157.66 億元，相較去年成長 7.53%，更創下歷年新高，金控雙雄富邦金、國泰金將在同天除息，每股現金股利各為 3 元、2.5 元，各配發逾 300 億元的現金股利，以周五收盤價計算，現金股息殖利率分別為 3.5%、4.1%。

金融股具有高殖利率，一直是穩健投資人及定存族的最愛，除了富邦金及國泰金預計周一除息，國票金將於 7/27 接棒，上海商銀 7/28、新光金 7/29 也都將接續上演除息秀。

不僅高股息題材，台灣金融業長期經營穩健，近年受惠財富管理業務快速茁壯，且海外投資大幅貢獻獲利，同時台股交易熱絡，整體產業獲利連年成長，今年更是大爆發，攤開 15 家金控上半年獲利成績，就已經大賺逾 3400 億元、達 3415.23 億元，年成長率高達 98%，推升股價表現一路向上。

資金除了進駐金融類股卡位除息行情以外，連帶金融 ETF 交易量能亦放大，元大 MSCI 金融 ETF(0055-TW) 近一季平均交易量較近一年平均交易量增加 66.46%。

元大 MSCI 金融 ETF 追蹤 MSCI 台灣金融指數，富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、玉山金、元大金等知名大型金融股皆為成份股。

以台灣金融股為主的 MSCI 台灣金融指數，近五年相較 MSCI 全球金融指數表現更加出色，即使台灣金融股累積報酬超過 90%，在評價面仍享有相當優勢，據彭博資訊顯示，MSCI 台灣金融指數本益比僅約 11.7 倍，相較 MSCI 全球金融指數約 13.5 倍還要更便宜，顯見台灣金融業獲利、股價雙雙持續成長。