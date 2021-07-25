有保險又有紅利 保額滾存的英式分紅保單保戶最愛

「分紅保單」是一項能分擔風險又能共享紅利的人壽保險商品，若景氣佳且利率上升，就可以藉由保單分紅，分享保險公司的經營成果，不用承受利率上升時的風險；若想投保分紅保單，不可不認識「英式分紅保單」，其最大的特色就是「增額分紅保額」，保額的滾存更有助提早進行退休規劃與資產傳承，備受保戶喜愛。

新冠疫情的烏雲籠罩下，自 2020 年起，全球經濟與股市激烈動盪，如今雖然盼來復甦，但市場與產業前景變數猶在，民眾即便有投資與資產配置的意願，也會有所猶疑。如何能穩健投資、兼顧未來保障，甚至延續傳承給下一代，成為不少人共同的疑問。

磊山保經業務總經理林世德表示，分紅保單已是歐洲投保的趨勢，投保比例甚至高達 36%，而保誠人壽在分紅保險、投資型與保障型保險商品擁有領先優勢，分紅保單受到民眾青睞的主因，除了透過保險分擔風險，最重要的是還有保單專屬分紅帳戶，可同時享受到壽險保障與保單紅利，藉由分紅保險明確的平穩性機制，長期持有降低短期投資市場的波動對紅利分配金額的影響，分享保險公司的經營成果。

英國保誠人壽長期深耕分紅保單市場，是台灣第一家推出英式分紅保單的保險公司，磊山保經表示，英式分紅累積保額，是保單價值準備金有機會連同基本保險金額的保單價值準備金一直滾存，讓紅利可再次投資。

以萬事利達外幣終身壽險為例，因美元的市場流動性佳，以美元收付，投保 6 年即擁有終身壽險保障，保戶不但有參與未來市場發展的可能性，保戶的現金價值有機會變得更高，達到穩定資產增值的效果。林世德強調，由保險公司專業團隊操刀，把關市場變化，研擬投資策略與投資組合，比起個人投資，更有助控管風險。

林世德進一步表示，而且分紅保單的分紅帳戶與壽險保障分開，即便市場因素影響紅利，也完全不影響到壽險保障。除此之外，自 0 歲起即能投保，也適合作為子女的未來準備金，出社會即贏在起跑點，達到分期給付、代代傳承的效益。