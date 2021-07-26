疫情警戒降級人車將湧現 車險保單別忘即時校正

政府宣布明 (27) 日起將下調至二級警戒，預期各地人車潮將湧現，新安東京海上產險表示，民眾駕車出行前，車險保單別忘了也要跟著校正，建議可從保障範圍、保險金額兩要點檢視車險保障是否足夠。

新安東京海上產險表示，歷經超過兩個多月的三級警戒，「出門旅遊」是不少民眾降級後最想要做的事之一，依去年年中解封後交通事故攀升的經驗，提醒隨著防疫警戒下調，民眾駕車出行前，也要重新檢視車險保單的保障，尤其，現在超跑、高貴名車滿街跑，稍有不慎意外擦撞，荷包恐怕就大失血，因此除基本的強制險外，別忘加保第三人責任保險、超額責任保險，讓每趟出行都心安。

新安東京海上產險副總經理暨發言人呂文泉表示，長達約 70 天的三級警戒後，不少民眾期待降級可出遊，但去年年中解封後交通事故明顯提高，據內政部警政署交通意外事故統計，去年 6 至 10 月安心國旅期間，因各地車流量大爆發，致使交通事故件數達 12 萬件，創下歷年同期新高。現隨著疫情調降為二級警戒，各地車流、人流將明顯增多，交通事故發生的機率也將可能向上攀升，建議民眾可從保障範圍以及保險金額兩點檢視既有的車險保障是否足夠，並即時校正強化保障。

當交通事故發生時，強制險是最先啟動的保險，提供事故受害者最高 220 萬元的保障，但不包含財物損失，事實上若僅投保強制險是無法填補造成第三人財物損失的風險。

舉例來說，若不幸擦撞超跑，須賠償對方天價修車費用時，強制險就無法賠償任何財物損失，所有修車費用都必須自己掏錢處理，且大部分消費者投保第三人責任保險時，針對財物損失的保障，仍不足以轉嫁遭鉅額求償的風險，建議廣大車主們投保第三人責任保險時，加保超額責任保險，將可能面臨的經濟壓力風險轉嫁給保險公司。

新安東京海上產險表示，超額責任保險與第三人責任保險最大差別在於，超額責任保險不論傷害或財損，保險額度內都可共用，是屬於第三層防護，即事故理賠金額在強制險及第三人責任保險都不夠賠付的情況下，超額責任保險就會啟動，但超額責任保險無法單獨投保，車主們可於投保第三人責任保險時附加投保。