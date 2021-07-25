上銀下半年營收逐季成長 全年毛利率至少30%起跳

上銀 (2049-TW) 受惠半導體等應用需求暢旺，產能已滿至年底，今年營收將逐季增溫，毛利率也將優於去年，維持 30% 以上水準。

在半導體、5G、自動化設備與車用等需求暢旺帶動下，上銀目前產能已滿至年底，看好業績將逐季成長，並優於去年同期，第三季營收也會優於第二季，今年全年營收、獲利都會較去年成長。

上銀反映原物料漲價、運費增加，去年底至今年第一季，陸續調漲各類產品價格，但目前產品價格還未回到 2018 年高峰水準，法人估至少還有 10% 以上的利潤成長空間。

受惠漲價效益、產品組合有利等因素帶動，上銀第一季毛利率攀近 6 季高點、達 31.78%，但業外受匯損侵蝕，使獲利較上季下滑，單季稅後純益 5.32 億元，季減 6.3%，每股純益 1.61 元；第二季營收並站上 70 億元，寫下近 11 季高點。

上銀看好，在需求暢旺、漲價效益帶動下，今年毛利率將優於去年，維持 30% 以上水準沒問題。

各產品交期方面，工具機或大型線性滑軌、滾珠螺桿等產品，交期在 5.5-6 個月間；其他去年需求較熱的微型滑軌，交期也在 3-4 個月；至於 3C 與自動化產業應用的系統和次系統，訂單能見度約 3 個月，各產品線訂單能見度不同。