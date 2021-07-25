東奧開展刺激電視需求 成面板、品牌廠短期利多

睽違一年，日本東京奧運 7 月 23 日開幕，因防疫開幕典禮僅開放千人入場，但透過轉播仍吸引全球目光，推升電視、顯示器需求增溫，將成為面板廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、電視品牌廠瑞軒 (2489-TW) 等短期營運動能。

今年全球面臨疫情攪局，東京奧運透過電視轉播吸引全球焦點，開幕典禮上包含各國代表入場、「超級變變變」表演橋段、1800 架無人機拼湊成東奧圖案及旋轉地球等，皆驚豔全球。

考量防疫，東奧首度不開放觀眾入場觀賞比賽，代表觀眾須全程透過轉播掌握比賽資訊，支撐近期電視需求，以日本為例，根據日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 數據顯示，今年 6 月電視出貨 52.4 萬台、年增 11.3%，其中高階電視需求最強，累計上半年電視出貨共達 279.2 萬台、年增 20.9%。

從電視品牌廠觀察，近期包含三星、LG、索尼、華星光電 TCL、夏普等都推出大尺寸、8K 電視搶市，除擴大布局高階市場外，也是反映近一年面板強漲，中小尺寸獲利遭稀釋下的策略調整，但對面板廠而言，大尺寸面板出貨增加也有利營運。

經過一年漲價派對，中小尺寸電視面板價格近期正式反轉向下，儘管東奧開幕仍將支撐短期電視需求，但隨著宅經濟需求漸被滿足、廠商庫存回補需求告一段落，下半年面板報價預期將呈現緩跌走勢，也代表面板營運高峰已過，正式進入調整周期。

日本東京奧運因疫情延後一年舉辦，將從 7 月 23 日起一路舉辦至 8 月 8 日。