【台新投信】國內兼顧地球影響力及投資收益契機基金問市 台新ESG環保愛地球成長基金7/26開募

投資趨勢正在進行大變革！當今機構投資人不再以單純利潤為導向，逾 80% 的主流投資者在做出投資決策前，都會納入 ESG 資訊考量，不難看出「永續投資」已成顯學。台新投信近期推出的「台新 ESG 環保愛地球成長基金」，同時擁有 SDG（Sustainable Development Goals，永續發展目標）趨勢及環保主題，讓 ESG 再升級，使投資基金也能兼顧地球影響力與收益契機雙利，將於 7/26 展開募集。

台新 ESG 環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，本基金聚焦電動車、智慧能源、永續農場與循環經濟四大投資主題，投資目標為「投資本基金每 100 萬美元相較於產業約可減 50 公噸約當碳排放量」，真正發揮地球永續的投資影響力。本基金投資顧問為 AXA Investment Managers UK Limited，安盛集團 (AXA) 在責任投資及 ESG 發展已有 20 年經驗，2020 年更榮獲聯合國責任投資原則(PRI)A + 最高評等，AXA 管理總資產 8,580 億美元，其中責任投資總資產 5,550 億美元，也多次獲得 ESG 投資相關獎項肯定，安盛集團會主動積極地與企業進行 ESG 對談，直接對投資企業產生監管與影響，為投資人精準掌握影響力成長標的。

蘇聖峰指出，當前環境面臨巨大挑戰，預估全球人口將從 2020 年 77 億，成長至 2030 年的 85 億人，2030 年需要額外 50% 能源、40% 水和 35% 糧食，環境解決及節能減碳已成為政府和企業顯學。歐美先進國家成為全球領導者，傾全力支持乾淨和氣候友好政策，如美國的重建美好計劃 2021 年 3 月約佔總支出 47%；歐盟 2020 年 7 月的復甦計劃、德國 2020 年 6 月的刺激方案及法國 2020 年 9 月的刺激方案皆約佔總支出 30%，可以看出與環保愛地球相關的產業後市商機龐大。

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