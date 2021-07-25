疫苗開打炒熱生醫行情 部分基金規模直逼百億元

疫情與疫苗施打炒熱生技議題，讓醫療生技基金也跟著沾光，根據投信投顧最新統計，目前投信發行的醫療生技相關基金，部分隨著疫苗等議題帶動規模增長，其中保德信全球醫療生化基金的規模達 99.78 億元，直逼百億元的水準。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，mRNA 技術已成功應用在新冠肺炎疫苗，該類疫苗因為擁有成本低、生產效率高的優勢，近期多家公司研發的 mRNA 流感疫苗已進入臨床實驗階段，顯見該技術已經逐漸運用在新興的藥品研發。

由於 mRNA 疫苗為此次創新突破的成功案例，預期在新冠肺炎疫苗短期需求過後，未來擁有此技術平台的相關公司，在研發生產線的發展預期將更為快速，目前市場樂觀預期相關公司新產品能夠延續 2021 年至 2022 年的成長，未來研發進展值得關注。

江宜虔指出，隨著全球未來即將邁入升息，也有利醫療產業的表現，根據 FactSet 估計，2022 年各產業獲利率相對於疫情前 5 年平均比較，醫療產業的預估獲利率超出過去平均幅度達 3%，顯示在原料價格上升的環境中，醫療產業由於產品需求穩定，且附加價值高較易轉嫁，在通膨環境中仍具有較佳獲利能力。

在投資策略部分，江宜虔建議，建議可鎖定生技、製藥、醫材、醫療服務四大領域，特別是生技股及醫療器材是目前最具創新成長動能的兩大產業，股價表現也最具爆發力。