暴動引跌南非幣 成熟國家撐全球股市

一週回顧及表現

成熟市場

1. Delta 病毒肆虐，美國延長邊界封鎖，美國新屋開工數據超出預期，但受到供應鏈短缺，營建許可與建商信心則不如預期，所幸企業財報強勁，在生技、科技類股帶動下，美股上漲 2.0%；

2. 歐洲部份國家重啟封鎖措施，變種病毒引起市場信心下滑，但歐洲央行承諾持續維持低利率政策，且財報釋出利多，歐股收漲 1.8%。

新興市場

1. 中美關係持續緊張，同時中國官方持續要求網路平台整改，且可能對滴滴出行處以史上最嚴重懲罰，對科技類股造成壓力，官方維持 7 月份貸款市場報價不變，中國股市下跌 3.7%；

2. 巴西民眾因為政府抗疫不利，加上疫苗採購貪腐弊案，在 24 日走上街頭要求彈劾總統，為明年的總統大選添上不確定性，拉丁美洲股市下跌 1.7%。

債券市場

1. 變種病毒添亂，加上成熟國家因供應鏈受限，導致商業活動出現降溫，美國 10 年期公債殖利率下滑至 1.27%，全球公債上漲 0.1%；

2. 新興市場首當其衝變種病毒的影響，導致新興市場債券小幅下跌 0.1%；在財報利多和市場避險情緒的升溫下，全球高收益債券小幅下跌 0.2%。

原物料、匯率

1. 前總統祖馬入獄引起支持者上街抗議，引發近年來最大的暴動，南非幣應聲下跌 2.9%；央行刺激有限，金價漲幅暫歇，金價收在 1,802 盎司 / 美元，單週下跌 0.5%；

2. 即便 8 月份 OPEC + 將減緩減產，且變種病毒為原油需求帶來不確定性，但成熟市場疫情狀況可控，有助支撐下半年原油價格，油價幾乎維持平盤，小幅下跌 0.1%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2021/7/26（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/7/23）

資料來源: Bloomberg，2021/7/26（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2021/7/23）

三大市場關鍵事件及分析

1. 擔憂變種病毒，消費類股受傷

受到新一輪變種病毒侵襲消息影響，美國飯店類股從 4 月底以來下跌近 17%，落後於科技類股的上漲 4.6%。但若仔細觀察美國疫情變化，可發現疫苗施打率較高的州，無論是新增感染人數、住院人數或與死亡人數都無明顯變化，疫苗仍可有效遏制疫情擴散。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 資訊科技與標普 500 飯店類股，2021/7/22。

2. 中國房市降溫，恒大再陷危機

受到中國政府先前收緊貨幣政策影響，中國房地產開發貸款與土地銷售雙雙惡化，也讓早就債台高築的恒大再度陷入財務危機中。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理， 2021/7/22。

3. 全美產業依舊缺人又缺存貨

美國最新企業信心微幅下降，主因來自原物料與勞動力持續短缺，觀察商品庫存已有逐漸改善的跡象，然而職缺開缺仍處高位，代表企業找不到員工的狀況居高，此狀況有望在今年夏天失業補助退場後逐漸改善。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/26。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2021/7/22。

鉅亨投顧獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00