中裕兩項藥物有進展 愛滋靜脈推注三期拚下月初解盲

中裕 (4147-TW) 近期將有兩項藥物有所進展，包括 TMB-355 愛滋靜脈推注三期臨床試驗已完成收案，並進入數據分析，有機會本月底、8 月初解盲，以及合併用藥與美國 FDA 完成諮詢，規劃下 (8) 月申請臨床試驗。

TMB-355 愛滋靜脈推注，為目前中裕已上市藥物 TMB-355 的新劑型，原預期去年中可完成三期臨床試驗，不過受到疫情影響、醫療資源排擠，臨床試驗延遲一年才完成 20 人收案，預計本月完成試驗後可公布試驗結果。

中裕表示，由於過去愛滋病藥物是透過點滴方式，TMB-355 愛滋靜脈推注則是打針，注射時間可從 20 分鐘縮短至 30 秒，預期該藥物完成試驗後，本季底前將向美國 FDA 遞件申請藥品上市核准，有機會明年首季美國上市後，成為另一成長引擎。

合併藥物方面，中裕第二代愛滋病長效藥物 TMB-365 調整研發走向，朝向與單株抗體 TMB-380 進行合併臨床試驗，進軍二線用藥市場，由於此合併用藥可滿足病患免於口服藥物改為每月打針，估美國病患數達 30-50 萬人。

依照中裕規劃，TMB-365 與 TMB-380 的合併臨床試驗，預計 8 月向美國 FDA 送件申請臨床試驗，第 4 季初可啟動二期臨床並於半年內收完受試者，明年暑假完成試驗，2023 年底進入三期試驗，估 3 年完成試驗。

中裕指出，美國愛滋病市場規模仍達 300 億元，其中二線用藥病患居多，合併治療也將成為未來趨勢，其中，國際藥廠 GSK 與 J&J 集團合作的產品，為首個進軍市場的藥物，一年治療費用約 5 萬美元，隨著國際藥廠進入該領域，後續藥廠在藥物審查上，有望更有效率。

中裕第 2 季營收 1.55 億元，季增 70%、年減 13.4%；上半年營收 2.46 億元，年增 41.07%。