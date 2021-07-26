〈台積電股東會〉劉德音：日本建廠投資考察中 目標打平在台設廠成本差別

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (26) 日召開股東會，對於股東提問海外設廠佈局，董事長劉德音表示，目前正針對日本投資評估考察，近期幾乎每周與對方討論，雖然在當地設廠成本高，但客戶很支持也有意協助，目標當地設廠能打平與台灣設廠的成本差別；至於德國建廠方面，目前還在非常早期的討論。

股東詢問美國、日本投資是否有赴當地考察，劉德音表示，在首度提出有意願到美國設新廠的前一年，就多次到各地考察，經過一年努力和董事會討論，才決定這項投資案。

劉德音並說，對日本投資評估也不會例外，目前正在進行考察動作，但不便告訴大家結果，近期幾乎每周都會與對方討論，有結果會通知大家，對於全球佈局態度非常謹慎，請股東放心。

劉德音強調，當一家技術領先的企業，就必須到各地找最領先的專家合作，這是台積電的戰略，去美國設廠，及評估去日本建廠，都是基於客戶需求。

劉德音表示，台積電約 7 成的生意都在美國，美國在未來有在地製造的需求，特別是基礎建設與國安方面，雖然占台積電生意很小部分，但既然有需求就要支持客戶，對日本設廠的態度也是一樣。

劉德音說，雖然日本設廠成本確實比台灣高很多，但因客戶有需求，直接將成本與客戶討論，客戶也很支持、有意協助，做完在日本建廠的盡職調查後，目標能打平與台灣設廠的成本差別。

對於日本 3D IC 研發中心，總裁魏哲家也補充，日本在材料方面非常強，因此決定到當地與合作廠商共同努力，在後段 3D IC、SoIC 方面，對客戶都有很大幫助。

至於評估德國建廠，劉德音則說，目前時間還太早，在當地有幾個大客戶，會持續與客戶溝通，但目前還是非常早期的討論。