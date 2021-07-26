【中信投信】憂慮全球復甦生變 新興亞股遭拉回

由於 Delta 病毒擴散，歐美染疫人數再度竄高，市場憂慮全球經濟復甦腳步生變，恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）更一度達到極端恐懼（Extreme Fear）的程度，導致上週新興亞股普遍回檔修正，資金外流。

上週外資贖回最多的前三市場分別為台股、南韓、泰國，金額依序為 16 億美元（以下貨幣單位皆為美元）、5.9 億、1.9 億。印尼、菲律賓獲小幅資金淨流入，金額為 0.8 億、0.6 億；印尼連兩周資金淨流入，也是上週唯一微幅上漲的市場。上週回檔最多的國家則分別為菲律賓、越南、泰國，清一色為東協主要經濟體，跌幅介於 2.6% 至 1.9%。

中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏（00894）表示，上半年進入電子旺季，尤其當沖交易催化，部分市場資金集中於特定族群，電子股成交比重低於四成。但近期傳產出現利多不漲情況，盤面資金出現轉移跡象，基期相對低的電子股吸引不少法人資金進駐。

張逸敏指出，下半年相對看好電子股，尤其蘋果新機預計今年 9 月中下旬發布新機，7 月底 8 月初開始拉貨。蘋果第一支 5G 手機可能由於 5G 基地台建製還不夠普遍，影響消費者購買意願，隨著 5G 基地台鋪設進度加快，看好今年的換機人數有望成長，市場提高對新機的銷售預期。去年全年市場蘋果新機出貨量約 7500 萬支，今年對新機的出貨共識是 9000 萬支，等於對新機銷售預期提高 2 成。

張逸敏強調，市場多數高價股仍集中在電子產業，隨著電子傳統旺季到來、蘋果新機拉貨潮啟動等，題材面具利多，若未來電子類股成交比重可穩定在 4 成，甚至 5 成以上水準，將有利指數進一步揚升，則高價股後市看俏。

中信關鍵半導體 ETF 經理人（00891）張圭慧表示，隨遠距教育興起，筆電銷售量自疫情爆發起大增，目前每百人學生與老師的桌機 / 筆電持有率仍僅個位數百分比，研判筆電仍有成長空間，需求可望延續至下半年，相關 IC 設計、晶片代工廠可持續受惠；尤其晶圓代工受 5G、車用電子需求增加，未來一年產能增加幅度有限，雖然下半年起缺料問題獲改善，但產能供給約需 1 到 2 年時間才能追上需求，中長期對於晶圓代工廠前景仍相當樂觀。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股近期持續受疫情干擾，上周末（24 日、25 日）確診人數加總逾萬六，股市回檔修正，目前越南政府已嚴加實施防疫政策，同時加速疫苗施打，短期持續觀察疫情是否降溫。

另一方面，越南為世界上簽署最多自由貿易協定的國家之一，其效益正逐漸浮現。去年 8 月歐盟越南自由貿易協定正式生效，根據雙邊數據，今年前 5 月，越南對歐盟出口額、進口額皆出現雙位數增長；越南經濟仍長線看好。

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