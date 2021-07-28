〈父親節理財〉疫情讓家計更沉重 3族群爸爸更要加強「保」護力

受到新冠肺炎疫情影響，勞動部 6 月中公布勞雇雙方協商減少工時實施人數共 6383 人，部分產業因停業或減班受到衝擊，讓爸爸們肩上的經濟大計更加艱難，隨著父親節即將到來，全球人壽提醒 3 類爸爸族，身為家中經濟支柱有著不能倒下的壓力，千萬不要忘記檢視強化自身的保障，靠保險挺起來。

據壽險公會統計，台灣人口投保人壽保險投保率統計，其中，男性為 66.29%、女性為 70.78%，整體來說女性投保率高於男性約 4%，在 20 歲以上成年人口，男性投保率普遍低於女性。

全球人壽表示，很多男性成家立業後，肩負家庭經濟靠山重任，努力打拚，卻忽視了自己所承擔的風險，若有一天自己沒有辦法繼續工作了，該如何照顧家人。全球人壽建議新手準爸爸、學業期爸爸及空巢期爸爸，可透過以壽險主約作為退休規劃的核心，尤其可選擇利率變動型終身壽險 (定額給付型)，再搭配了 5 款醫療險「實支實付、重大傷病、失能豁免、多次癌症、長期照護」的附約，建構完整的退休規劃專案。

至於有了主約後，附約如何配，全球人壽針對三種族群爸爸給出教戰手冊：

新手準爸爸：利變型終身壽險、失能豁免保障、實支實付保障

全球人壽觀察發現，新手準爸爸族面臨太太懷孕，為了多存一點奶粉尿布錢，時常加班工作或兼職，反而提高疾病跟意外的風險，建議爸爸們檢視自己的壽險及醫療保障，完善對家庭的責任。

全球人壽建議，新手準爸爸們可規劃壽險主約搭配失能豁免保障及實支實付保障，就不用擔心因失能經濟收入減少或中止導致無法續繳保費，若發生 1-8 級失能不只可免繳整張保單的續期保險費，主契約繳費期間內尚未繳付之續期保費還可貼現領回，因應緊急需求。

而實支實付保障可以支援健保以外的自費開銷，包括住院手術費用、門診手術與特定診療等，自行決定醫療品質，還額外提供定額的住院照護金，可以安心請看護。

學業期爸爸：加碼重大傷病保障、多次癌症保障

而學業期爸爸則是從孩子開始上國小到完成大學學業、成年就業前的時期。全球人壽認為，這重大責任時期的爸爸會發現「什麼都要花錢、但錢永遠都不夠用」，不能生病、也不能發生意外，因此，相較於對新手準爸爸們的建議，全球人壽建議可再加碼附加重大傷病保障及多次癌症保障，作為「替身爸爸」以轉移健康風險可能引起的家庭經濟缺口。

全球人壽表示，一次整筆給付的重大傷病險，只要首次罹患保單條款約定的全民健康保險重大傷病項目中 22 大項疾病，並且取得重大傷病證明或醫師開立診斷書及病歷摘要等證明就可以申請理賠，理賠明確又快速。在發病初期即可選擇較好的治療方式，並填補收入減少的經濟風險。

而多次癌症保障是不問治療方式，免醫療費用單據，只要確診為癌症即可申請理賠，癌症復發、移轉也有保障，是長期抗癌的好選擇。

空巢期爸爸：涵蓋長期照顧保障

而空巢期爸爸的收入隨年資慢慢成長，孩子多半已成年，減少對孩子的支出，應該把重心轉移到準備自己的退休生活上，全球人壽建議空巢期爸爸，除了透過壽險主約做好退休財源規劃並且做好醫療與疾病保障外，此時可再附加長期照顧保障。

除了配置好可能面臨的長照保障外，在身故保障方面，「全球人壽 1314 金利旺盛利率變動型終身壽險 (定額給付型)」主約也提供了保險金定額給付的選擇權，即可選擇身故保險金以分期定額方式給付，依需求規劃讓保險金更妥善運用。

最後，全球人壽也提醒爸爸們，越早開始退休規劃越好，越年輕開始準備，不論主約或附約的保費負擔都相對較低，而透過準備時間拉長，資產累積的結果通常也會比較豐厚，預先開始替自己下半輩子的生活打算。