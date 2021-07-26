〈盛群法說〉Q2毛利率衝上51.2% 每股賺2.26元同創高

MCU 廠盛群 (6202-TW) 今 (26) 日公告第二季財報，稅後純益 5.13 億元，季增 48%，年增 115%，每股稅後純益 2.26 元，累計上半年稅後純益 8.6 億元，年增 124%，每股稅後純益 3.8 元；受惠 MCU 旺季、漲價效應，盛群第二季毛利率衝上 51.2%，獲利同步創高，整體上半年更超越去年前三季 2.96 元的水準

盛群第二季營收 16.7 億元，季增 14%，年增 18%，毛利率 51.2%，季增 3.4 個百分點，年增 6 個百分點，營益率 25.1%，年增 5.4 個百分點，稅後純益 5.13 億元，季增 48%，年增 115%，每股稅後純益 2.26 元。

盛群上半年營收 31.35 億元，年增 28%，毛利率 49.6%，年增 4 個百分點，營益率 23.6%，年增 5.4 個百分點，稅後純益 8.6 億元，年增 124%，每股稅後純益 3.8 元。

由於晶圓代工、封測費用提升，盛群自 4 月 1 日起，開始向客戶反映成本，率先調漲全產品線 15%，帶動整體銷售單價走揚，營收規模也擴大，整體營運三率三升，單季獲利衝破 5 億元，一舉創歷史新高。

盛群上半年 MCU 銷售 24.28 億元，年增 28%，營收比重 78%，其中，Touch MCU 出貨量達 9900 萬顆，為主要產品，32 位元也出貨 2100 萬顆，年增 65%，安全防護達 1500 萬顆，年增 74%，健康醫療產品出貨 3500 萬顆，則年減 13%，衰退主因為去年額溫槍出貨基期較高。

另外，盛群直流無刷馬達 (BLDC) 因可廣泛用於按摩槍、工具機等，上半年出貨量 900 萬顆，年增 51%，射頻 (RF) 出貨量也達 800 萬顆，年增 93%，主要應用領域為防盜器、無線門鈴、遙控器等無線連網 IOT 產品。