上半年這些基金 台灣人最愛買

2021 年在上半年風風雨雨中度過，儘管全球股市上漲 14%，台灣股市上漲 20%（以台幣計算，期間為 2020/12/31 – 2021/7/22），但期間因為疫情反覆升溫，許多股民被洗出市場，反而基金族則是可以較安心地守住資產。2021 年上半年，大家都在買哪些基金？這些基金的特色又是什麼？透過這篇分析來一探究竟！

1. 國人最愛買的境外基金

今年上半年，在所有境外基金中，國人最愛買的基金前兩名是較穩健的配息型基金，而後三名則是較積極的股票型基金，而且國人具有跌深反買特性，因此股票型基金買盤集中在近期有明顯修正的科技股和中國股票基金。

第一名是績效跟配息率表現都不賴的安聯收益成長基金，聚焦在美國成長股、高收益債與可轉債三類資產，第二名則是績效常列同類前二分之一的摩根環球高收益債券基金。第三名和第五名皆是成立超過 15 年以上的老字號科技基金，貝萊德世界科技和摩根美國科技基金，第四名則是以聚焦在 H 股的摩根中國基金。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以新台幣計算至 2021/6/30。上表基金為在台灣核備可銷售且國人持有比例超過 20% 的境外基金管理規模成長清單前五名。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 境外基金成長率最高前五名

再來看在國人持有超過 20% 以上的境外基金中，哪些基金成長率最高？以成長率來看，第一名是穩健的全球平衡基金，施羅德環球股債增長收息基金雖然規模是此清單中最小的，但以 122% 的成長率居冠。由於標榜將基金波動控制在 6% ~ 12%，因此吸引穩健投資人的加入。

剩下四名基金，則多以股票型為主，而且價值股、成長股各佔一半。第二名是聯博的全球價值型基金，第三名則是聚焦在大中華科技股的摩根太平洋科技，第四名則是生技基金中的老字號 – 富蘭克林坦伯頓全球生技領航基金，最後是國內少有聚焦在美國高股息股票的 NN(L) 美國高股息基金。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以新台幣計算至 2021/6/30。上表基金為在台灣核備可銷售且國人持有比例超過 20% 的境外基金管理規模成長率清單前五名。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 五大國人最愛買的境內基金

以管理規模金額變化來看境內基金的排行榜，幾乎全部都是有提供配息的基金，第一名是安聯收益成長境內版的安聯收益成長多重資產基金。再來是 2020 年新成立的熱門基金—元大台灣高股息優質龍頭基金」，這檔基金挑選台灣產業龍頭且具有穩定現金股息的標的，過去一年表現良好，持續吸引不少資金。

第三名則是主打穩健的組合型基金—聯博多元資產收益組合基金，透過子基金配置在全球多種不同資產。第四、五名則都是全球高收益債券基金，前者是配息率較高的鋒裕匯理全球高收益債券基金，後者則是存續期間較短的安聯美國短年期高收益債基金，在近期升息議題升溫的環境下，持續吸引資金投入。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，績效以新台幣計算至 2021/6/30。上表基金為在台灣核備可銷售且管理規模超過 10 億台幣的基金清單前五名。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

不論積極或穩健，國人最愛配息基金

在各大排行榜上，可以發現不論是積極或穩健的基金，國人最愛的都是有配息的基金。同時，像時機題材的單一產業和單一國家的基金管理規模變化雖然榜上有名，但相對穩健的基金也不缺席。而且透過排行榜不難發現大多是績效常勝軍，而不是僅有短期表現的基金，對長期投資相對有幫助。建議找不到投資方向的人，不妨參考其他人都在買哪些基金，從中找到適合自己的選擇。而鉅亨買基金提供配息基金 0 手續費的優惠，如果可以善用，也可省下不少投資成本。

鉅亨精選基金

>>> 安聯收益成長基金 - AMg7 月收總收益類股 (美元)

>>> 聯博多元資產收益組合基金 - A2 類型 (新台幣)

>>> 摩根投資基金 - JPM 環球高收益債券 (美元)-A 股 (累計)

>>> 元大台灣高股息優質龍頭基金 A

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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