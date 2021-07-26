〈泰博法說〉快篩試劑需求將延續至明年 每月出貨維持百萬劑

泰博 (4736-TW) 今 (26) 日召開線上法說，董事長陳朝旺表示，雖然台灣快篩市場自本月開始趨緩，但東南亞國疫情嚴峻，快篩需求仍非常大，有望延續至明年，看好下半年單月出貨量維持百萬劑，快篩營收貢獻將優於上半年。

陳朝旺指出，台灣疫情 5 月爆發，快篩試劑出貨也大幅成長，5 月出貨約 170-180 萬劑，6 月加入居家快篩，但出貨量降為百萬劑，本月除醫院持續有檢測需求外，隨著國內即將解封，校園、健身房、餐廳等公共場所工作人員需定期快篩，估未來每月出貨量維持 40-50 萬劑。

陳朝旺表示，雖然台灣需求趨緩，但東南亞疫情仍未獲控制，目前出貨地區以越南與泰國為主，其中，泰國已拿到兩張當地認證，市佔率表現不錯，越南近期也加入居家快篩，推升出貨成長，兩國每月出貨量可達 100-120 萬劑。

產能方面，泰博快篩月產能約 300-400 萬劑，陳朝旺說，目前足以滿足台灣與東南亞市場需求，若後續日本等其他國家認證到手，訂單量將再擴大，產能最大可擴增至 600 萬劑。

針對新冠變種病毒，陳朝旺指出，觀察現今變異病毒多為表面的棘突變異，公司開發的快篩試劑是檢測病毒核心蛋白質，可辨識各項病毒變異株。

泰博第 2 季營收 16.77 億元，季增 24.5%、年減 3.78%，其中，快篩營收比重占 21%，預期本季快篩營收比重與上季相當。